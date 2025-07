Škoda vám teď v navigaci vymyslí výlet pomocí AI. Zohlední i to, kolik chcete utratit

Na využití umělé inteligence se v dnešních infotainmentech vozů spoléhá čím dál rozsáhleji, nejčastěji po stránce osobních hlasových asistentů, kteří vám již skrze normální konverzaci „poradí“ takřka s čímkoliv. Škoda nyní využití AI ve svých vozech, respektive aplikacích, posunuje dalším směrem. V mobilní aplikaci MyŠkoda totiž spouští funkci, která vám v navigaci vygeneruje ideální výlet.

Novinka pojmenovaná Škoda Adventurers se nachází v mapách aplikace pod ikonou kouzelné hůlky. Uživatelům má pomoci objevovat zážitky a turistická místa podél zvolené trasy, a to s přihlédnutím k jejich osobnímu vkusu a preferencím – k zadání výchozího a cílového bodu cesty lze totiž navolit i osobní detaily jako spolucestující, preferované aktivity nebo i to, jak hluboko máte zrovna do kapsy.

„Výhodou funkce je, že si uživatel nemusí před cestou dělat rozsáhlý průzkum možností trávení času. Algoritmy navíc objeví i místa, která by jeho pozornosti mohla uniknout. Vše přitom chytré řešení přizpůsobí osobnímu vkusu uživatele i dalším potřebám, včetně případné finanční náročnosti celého výletu,“ upřesňuje automobilka.

Návrh trasy vytvořený s využitím mapových dat a se zapojením umělé inteligence si lze samozřejmě detailně prohlédnout a v případě potřeby upravit. Aplikaci a novou funkci může přitom využívat úplně každý, není tedy výhradně určena majitelům nejnovějších škodovek. V případě spárování aplikace s vozem se však přirozeně nabízí možnost odeslat trasu do palubní navigace. V elektromobilech navíc algoritmy počítají i se zastávkami na nabíjení v závislosti na aktuálním stavu baterie.

Nová funkce, která je inspirována původní webovou aplikací od norského zastoupení automobilky, umí vytvářet výlety v celkem 40 zemích světa a rovněž zvládne vygenerovat i přeshraniční dobrodružství. Uživatelé v Česku se tedy nemusí omezovat pouze na svou domovinu. Schopnosti a dovednosti Škoda Adventurers chce navíc značka postupně rozšiřovat a vylepšovat na základě zpětné vazby uživatelů.

