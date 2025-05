Škoda vám teď půjčí své elektromobily až na 15 dní, abyste si osahali jejich vlastnictví

Koupě a přesednutí do elektromobilu po celoživotním vlastnictví spalovacího auta se může mnohým potenciálním zájemcům zdát jako velký krok do neznáma s mnoha otázkami či domněnkami. Mladoboleslavská škodovka si je toho vědoma, a proto nyní spouští novou službu Škoda Explore, která nabídne možnost nezávazně získat vlastní zkušenosti s provozem elektromobilu, a to až na dva týdny.

Cílem služby je tedy přiblížit elektromobilitu co nejširšímu okruhu českých motoristů. Jde v podstatě o platformu sloužící k objednávkám dlouhodobých testovacích jízd. Škoda vám tímto zprostředkuje zapůjčení nejnovějších elektromobilů Elroq a Enyaq na jeden až patnáct dní. Službu aktuálně poskytuje 35 autorizovaných prodejců napříč Českou republikou. Novinka od české automobilky mimochodem přichází nedlouho poté, co vlastní „půjčovnu vozů“ spustilo obdobně i české zastoupení značky Kia.

Škoda chce jít zákazníkovi naproti, dlouhodobou výpůjčku elektromobilu si tedy člověk dohodne u prodejce nejblíže svému bydlišti, u něhož rovněž zvolí konkrétní vůz a nejdůležitěji i tu nejvhodnější konfiguraci, která by měla padnout jeho každodenním potřebám. K půjčení vozu je potřeba jen registrace na webu skoda-explore.cz, nahrání řidičského průkazu, a nakonec už potvrzení rezervace vybraného modelu.

Zadarmo vám samozřejmě Škoda svou nejnovější elektrickou pýchu nepůjčí. Cenovky tedy startují na 799 Kč/den za Elroq 60 (Selection, 150 kW/204 k), kdežto větší Enyaq 85 (Selection, 210 kW/286 k) startuje na částce 999 Kč/den. Do ceny se přitom promítá zvolená motorizace a úroveň výbavy, pronájem silnějších a vybavenějších konfigurací modelů tak přirozeně stojí více peněz. V ceně je taky obsažen limitovaný denní nájezd 200 km, za každý kilometr navíc si Škoda naúčtuje 3 Kč.

„Je pro nás důležité, aby se potenciální zákazníci sžili s elektromobilem dříve, než budou uvažovat o jeho koupi. V rámci delší testovací jízdy si mohou dobře vyzkoušet, jak se vůz řídí, jak rychlé je jeho nabíjení na různých typech nabíječek a ověřit si v praxi dojezd na jedno nabití v prostředí a situacích, které sami důvěrně znají,“ dodává Jiří Maláček, vedoucí Škoda Auto pro český trh.