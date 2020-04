Škoda v ČR opět zdražila Kamiq a Scalu. Výbava navíc nepřichází, jiná je i záruka

Dosavadní ceníky Scaly a Kamiqu míří do koše a s 1. dubnem 2020 Škoda upravuje cenovky obou modelů. Scala si ceny držela od konce listopadu loňského roku. U Kamiqu však úprava ceníku přichází dosti náhle, jelikož předchozí nabídka cen mu vydržela lehce přes měsíc, starý ceník byl vydán na konci února.

Hlavním titulkem je každopádně fakt, že Scala i Kamiq jsou nyní v základní výbavě Ambition s tříválcem 1.0 TSI (70 kW/95 k) o 20.000 Kč dražší. Zdražení nicméně uvidíte napříč ceníky také u dalších motorizací obou modelů, a to řádově o 10 až 20 tisíc korun. Bohužel, zdražení neznamená, že by Škoda na druhou stranu lehce vylepšila výbavové úrovně o dodatečné prvky. Standardní výbava jednotlivých modelů zůstává beze změn.

Scala tedy nyní začíná se slabší verzí 1.0 TSI na částce 397.900 Kč, silnější verze tříválce (85 kW/116 k) je nyní dostupná od 417.900 Kč, a čtyřválec 1.6 TDI (85 kW/116 k) zdražil o 11 tisíc na základních 457.900 Kč.

V případě Kamiqu se bavíme o základní ceně 407.900 Kč za motor 1.0 TSI (70 kW/95 k), silnější verze (85 kW/116 k) je od 427.900 Kč a 1.6 TDI (85 kW/116 k) začíná na 467.900 Kč. Motor 1.5 TSI (110 kW/150 k) u obou modelů také zdražil o 20.000 Kč – u Scaly za 457.900 Kč, u Kamiqu za 467.900 Kč.

Škoda Kamiq: Nabídka motorů a ceny k 1. dubnu 2020 Motor Cena Ambition Cena Style Cena Monte Carlo 1.0 TSI/66 kW G-TEC - 495.900 - 1.0 TSI/70 KW 407.900 465.900 520.900 1.0 TSI/85 kW 427.900 485.900 540.900 1.0 TSI/85 kW DSG 467.900 525.900 580.900 1.5 TSI/110 kW 467.900 525.900 580.900 1.5 TSI/110 kW DSG 507.900 565.900 620.900 1.6 TDI/85 kW 467.900 525.900 580.900 1.6 TDI/85 kW DSG 507.900 565.900 620.900

U Scaly zůstává nadále výhodná speciální výbava 125 let (uvedená také u Octavie Combi III, Fabie a Karoqu), která kopíruje cenovky základní výbavy Ambition, ale přidává navíc další prvky jako zimní paket (vyhřívání předních sedadel a vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla), elektrické ovládání oken vzadu, kožený paket, zadní parkovací senzory nebo 16palcová litá kola.

Nabídku Scaly rozšířila i varianta s motorem 1.0 TSI G-TEC (66 kW/90 k), spalujícím stlačený zemní plyn (CNG). Za cenu 482.900 Kč je však dostupná pouze ve vyšší výbavě Style. Ostatně takto do prodeje nedávno vstoupil i Kamiq se stejným pohonem. Zdražení proběhlo i tady a Kamiq na CNG čtyři měsíce od uvedení zdražuje o 20.000 Kč na 495.900 Kč.

Škoda Scala: Nabídka motorů a ceny k 1. dubnu 2020 Motor Cena Ambition Cena 125 let Cena Style Cena Monte Carlo 1.0 TSI/66 kW G-TEC - - 482.900 - 1.0 TSI/70 KW 397.900 397.900 452.900 496.900 1.0 TSI/85 kW 417.900 417.900 472.900 516.900 1.0 TSI/85 kW DSG 457.900 457.900 512.900 556.900 1.5 TSI/110 kW 457.900 457.900 512.900 556.900 1.5 TSI/110 kW DSG - 497.900 552.900 596.900 1.6 TDI/85 kW 457.900 457.900 512.900 556.900 1.6 TDI/85 kW DSG 497.900 497.900 552.900 596.900

Lze zmínit, že dražší jsou nyní o nějakou tu stovku či tisícikorunu i ceny některých příplatkových prvků obou modelů. Ovšem nic zásadního.

Zajímavostí je nakonec konec příplatkové položky Mobilita Plus za 7700 Kč, respektive 9700 Kč, která přidala záruku asistenční služby na 5 let (do 100.000 km) a prodlouženou záruku vozu na 5 let (do 150.000 km). Teď už v ceníku najdete pouze Mobilitu Plus, která sice obsahuje také prodlouženou záruku vozu na 5 let, ale pouze do 100.000 km, a to za příplatek 9000 Kč.