Škoda v Česku uvádí novou akci. Extra výbavu a lepší ceny má pro 5 modelů

Škoda bude příští rok slavit 130 let od založení firmy Laurin & Klement, která byla v roce 1895 základním kamenem vzniku dnešní mladoboleslavské automobilky. K této příležitosti už nyní přichází na trh s akčními verzemi 130 let a 130 let Premium pro modely Fabia, Scala, Kamiq, Octavia a Karoq, které umožní s bohatší výbavou ušetřit řádově desítky tisíc korun oproti dosavadní nabídce. Pro Octavii a Superb má značka taky nový Business paket.

Například zvýhodnění 77.500 Kč nabízí Škoda u Fabie 130 let, která vychází z výbavového stupně Selection, nově však doplněného o 15palcová litá kola, metalízu dle výběru, parkovací kemeru, bezdrátový SmartLink a 6 reproduktorů. S touto výbavou začíná cena akční edice od 364.900 Kč. Fabia 130 let Premium pak staví na verzi Top Selection, plus však přihazuje 16palcová kola, metalízu, hlídání mrtvého úhlu, 10palcový virtuální kokpit, parkovací senzory vpředu, parkovací kameru vzadu, bezklíčový přístup a volitelné jízdní režimy od ceny 434.900 Kč (zvýhodnění 91.800 Kč).

V tomto směru rozšiřuje Škoda výbavu úrovní Selection a Top Selection také pro verze 130 let a 130 let Premium u zmíněné Scaly či Kamiqu. Zde mimo jiné s koženým volantem, 8 reproduktory nebo dvojicí USB-C konektorů, představující výbavu v hodnotě až 82.600 Kč. U Karoqu či Octavie se v tomto ohledu dočkají majitelé třeba i vyhřívání volantu a předních sedadel nebo většího infotainmentu, rozšířeného paketu asistentů či Matrix-LED světlometů, a to v rámci zvýhodnění až 128.300 Kč.

Nový Business paket pro Superb Selection nakonec přidává vozu adaptivní tempomat, adaptivní vedení v jízdním pruhu nebo vyhřívání volantu, čelního skla a předních i zadních sedadel za celkem 19.500 Kč (ušetření 36.500 Kč). Octavii Selection zajistí paket Business vyhřívaná přední sedadla, Matrix-LED světlomety, 10palcový virtuální kokpit a přední parkovací senzory za cenovku 16.500 Kč (zvýhodnění 39.500 Kč).