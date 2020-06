Škoda už vyrobila 3 miliony motorů řady EA211. Jeden možná pohání i vaše auto

Teprve minulý rok v květnu se Škoda slavnostně pochlubila, že motorů řady EA211 už vyrobila na 2,5 milionu kusů. Počet však po zhruba roce dále navyšuje a podtrhuje dalším milníkem, teď už má Mladá Boleslav na svědomí rovné 3 miliony těchto motorů. Pokud máte benzinovou Škodovku, Volkswagen nebo Seat vyrobený od roku 2012, možná máte pod kapotou motor řady EA211.

Jednotky této série začala Škoda vyrábět právě před osmi lety. V současnosti se v závodě v Mladé Boleslavi z důvodu opatření proti šíření koronaviru vyrábí denně 1900 motorů, normálním počtem ale bylo až 2400 kusů denně.

Do řady EA211 patří benzinové tříválce a čtyřválce s hliníkovým blokem, a to v několika různých variantách. Motory se montují do třinácti modelů různých značek koncernu VW na celém světě. Kromě Fabie, Scaly, Octavie, Kamiqu, Karoqu a Kodiaqu jsou agregáty k nalezení i pod kapotami například Volkswagenu Polo či indického Ameo a pak Seatů Ibiza, Ateca nebo Arona.

Přesněji tedy mluvíme o tříválcích 1.0 MPI o výkonu 44 kW (60 koní) nebo 55 kW (75 koní), 1.0 MPI Evo o síle 59 kW (80 koní) a 1.0 TSI ve třech naladěních – 70 kW (95 koní), 81 kW (110 koní) a 85 kW (115 koní). Do řady čtyřválců EA211 patří motory 1.4 TSI o výkonu 94 kW (128 koní) nebo 110 kW (150 koní) a 1.6 MPI o výkonu 81 kW (110 koní).

„Už více než 120 let v Mladé Boleslavi vznikají spolehlivé a technicky inovativní motory, závod na výrobu agregátů tak patří mezi závody s nejdelší tradicí v rámci celého automobilového průmyslu. I z tohoto důvodu je dosažení hranice tří milionů motorů řady EA211 ‚made by ŠKODA' pro nás mimořádnou událostí,“ dodal k milníku Michael Oeljeklaus, člen představenstva Škody za oblast výroby.