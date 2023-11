Škoda už má na střechách v Boleslavi téměř 5,5 tisíce solárních panelů. Ročně mohou vyrobit až 2 GWh elektřiny

Fotovoltaické panely již pokrývají plochu přes 10.000 metrů čtverečních. Do roku 2030 se má výkon ztrojnásobit.

Projekt snížení uhlíkové stopy a vlastní výroby elektrické energie běží u tuzemské automobilky už nějakou dobu. Ke konci roku 2019 se rozjela první kolaborace firem Škoda Auto, ČEZ ESCO a ŠKO-ENERGO zaměřená na solární technologie. Sluneční panely, jež byly instalovány v Servisním středisku Škoda Auto v Kosmonosech, pokrývají plochu přesahující 2200 m² a každoročně vygenerují něco přes 450 MWh energie, což pokrývá téměř 17 % energetických potřeb Servisního střediska.

V únoru 2021 Škoda Auto prohloubila své partnerství se společnostmi ŠKO-ENERGO a ČEZ ESCO s vizí vybudování solární elektrárny, která by se skládala z celkem 5468 fotovoltaických panelů: 3020 panelů by bylo umístěno na logistické budově Škoda Parts Center, 1328 panelů na hale U6C a 1120 panelů na hale M12L. Tyto panely by měly poskytovat jmenovitý výkon 2146 kWp (kilowatt-peak).

Ve spolupráci s firmami ČEZ ESCO a ŠKO-ENERGO nyní výrobce spustil tři střešní fotovoltaické systémy ve své hlavní továrně v Mladé Boleslavi a v logistickém hubu Škoda Parts Center. Celková rozloha nové solární elektrárny dosahuje přes 10.000 m², což se rovná více než 15 tenisovým kurtům.

Přes 5400 fotovoltaických panelů plánuje ve střednědobém horizontu generovat více než 2 GWh čisté elektrické energie každý rok. S takovým množstvím energie je dle automobilky možné úplně nabít okolo 25.000 vozidel Enyaq 85. Pokud si vše přepočteme, vychází to na 5,47 MWh bezemisní elektrické energie za den.

Předseda představenstva společnosti ČEZ Daniel Beneš říká: „Ve společnosti ČEZ usilovně pracujeme na dekarbonizaci a zajištění bezpečnosti dodávek energie. Naším cílem je do roku 2030 instalovat 6 GW obnovitelných zdrojů a do roku 2040 dosáhnout ve výrobě energie uhlíkové neutrality. Jako přední energetická společnost v České republice se zavazujeme podporovat soukromé i průmyslové zákazníky ve snižování jejich uhlíkové stopy. Fotovoltaická elektrárna na objektech Škoda Auto s těmito cíli dokonale koresponduje.“