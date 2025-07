Škoda ukazuje vizi moderního závodního vozu. Vzpomíná na ikonu z Le Mans

Na nové studii pracoval dlouholetý designér závodních škodovek asi měsíc, a to ve volném čase, vedle práce na chystaných modelech pro sériovou výrobu.

Projekt škodovky, ve kterém její designéři přetváří ikonické modely z historie do moderní podoby, se po nedávném vzkříšení Favoritu nebo filmového Feratu vrací zpět ke kořenům v motorsportu. Do moderní vize v designovém jazyku Modern Solid současných modelů byla nyní přepracována také Škoda Sport z roku 1950, jediný vůz mladoboleslavské značky, který startoval ve slavném závodě 24 hodin Le Mans.

Do tvorby dalšího konceptu ze seriálu se tentokrát pustil Daniel Petr, designér specializující se především na sportovní a závodní modely Škody. Milovník motorsportu, který navíc dříve soutěžil v historických závodech se Škodou 100, pracoval například na silničních verzích Monte Carlo a RS, přičemž je také autorem designu rallye speciálů jako Octavia WRC, Fabia WRC nebo nynější Fabie RS Rally2. V předchozích dílech projektu „Ikony v novém kabátě“ mimochodem navrhl i moderní pojetí legendární Škody 200 RS.

Nejnovější koncept transformuje původní závoďák do pořádně futuristického pojetí, zůstává mu každopádně myšlenka kompaktní otevřené karoserie s nízkým čelním oknem – zde aerodynamicky obepínajícím celý kokpit a s vybráním uprostřed, v odkazu na dva menší větrné štítky originálu. Z aktuálního světa závodních vozů si bere studie například bohaté použití karbonových dílů nebo výrazné vstupy a výstupy vzduchu.

„Auto jsem kreslil tak, aby bylo v současné době funkční. Vzhledem k tomu, že jde o závodní vůz, počítal jsem s tím, že by pod kapotou byl spalovací motor nebo hybridní ústrojí,“ vysvětluje designér výrazné chladicí otvory. Styl žebrovité přední masky je pak jasným odkazem na tehdejší horizontální linky. Horní žebro přitom tvoří stylizované provedení současné masky Tech-Deck Face jako třeba na Elroqu či Enyaqu, ovšem znovu v karbonovém provedení. Nakonec vozu nesměla chybět livrej inspirovaná originálem, a to včetně čísla 44, s nímž Škoda v roce 1950 v Le Mans závodila.

Návrhu vozu předcházela doba strávená v archivu automobilky. „Musel jsem si to auto nastudovat. Našel jsem si staré výkresy a fotografie. Atmosféra z těch materiálů na člověka tak nějak dýchne a přinese větší chuť do práce,“ dodává Petr. Ze skic na papíře se následně vize přenesla do počítačové tvorby. Nakonec designér strávil nad projektem zhruba měsíc.

Celý příběh škodováckého startu v Le Mans, kde tehdy lehoučký závoďák překonával i výkony konkurenčního Porsche, jsme přinesli už dříve. S renovovanou Škodou Sport se mimochodem automobilka na slavný francouzský okruh La Sarthe vrátila v roce 2022 v rámci podniku Le Mans Classic. Nechyběla přitom na startu ani letošního ročníku, kde posádka Michal Velebný/Stanislav Kafka dojela do cíle na 36. místě ve své kategorii.

Zdroj: Škoda Auto | Zdroj videa: Škoda Auto