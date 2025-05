Škoda ukazuje nový Favorit jako elektrický crossover. Moderní vize dostala i rallye verzi

Představa návratu kultovního hatchbacku se od dnešních konceptů škodovky příliš nevzdaluje. Klidně by tak mohla zapadnout do nadcházejících projektů značky.

Pokračování projektu Škody, ve kterém designéři mladoboleslavské automobilky přetváří ikonické modely z historie do moderní podoby, se tentokrát ohlíží za opravdovou legendou z produkce značky. Do dnešního designového jazyka Modern Solid se skrze digitální studii nyní reinkarnoval i starý dobrý Favorit z konce 80. let minulého století. A ke všemu dostal i aktualizovanou představu rallye speciálu.

Do novodobé vize populárního hatchbacku z roku 1987 se pustil designér Ljudmil Slavov, který ve studiu Škoda Design působí již od roku 2017 a současně pracuje na interiérech. V roce 2020 už mimochodem designér s bulharskými kořeny vytvořil koncept další znovuzrozené legendy, Škody Popular Monte Carlo.

Přepracování originálního designu Favoritu od studia Bertone do dnešního designového směřování škodovky zabralo designérovi asi 120 hodin volného času. „Z dnešního pohledu to vidím tak, že Favorit vlastně už svým způsobem Modern Solid byl. Bylo to technicky i tvarově vcelku jednoduché auto pro širokou veřejnost,“ popisuje Slavov charakter původního vozu.

Do současnosti se každopádně přeměnila i samotná koncepce Favoritu, který se dle posledních trendů prezentuje jako elektrický crossover. „Šlo mi o to, myšlenku původního modelu aktualizovat do dnešní doby, kdy jsou různá SUV velmi oblíbená a u zákazníků značky Škoda boduje například model Kamiq. Také jsem si řekl, že můj Favorit bude elektromobil, a vyšší stavba usnadňuje umístění baterií do podlahy,“ vysvětluje designér.

I přes aplikaci některých prvků dnešního designového jazyku Škody se nicméně Slavov obstojně drží rozpoznatelných detailů originálního Favoritu, ač je třeba posouvá o zhruba 40 let do současnosti. Tvar zjednodušeného LED osvětlení vpředu i vzadu tak například odkazuje na původní lampy Favoritu, pracuje ovšem s částečně průsvitnými plochami, skrze které by mohlo světlo vytvářet různé vzory či animace. Další variace na digitálních skicách pracuje taky s myšlenkou výklopných světlometů.

Do projektu byl později přizván i exteriérový designér David Stingl, jehož úkolem bylo „dát vozu nové objemové proporce, tvary a navrhnout prvky designu tak, že výsledek působí téměř jako finální produkt s Modern Solid výrazem“. Jedním z dalších zajímavých funkčních prvků jsou třeba dveře, které mají kliky řešené společných prvkem uprostřed a otevírají se proti sobě.

Nakonec kromě civilní varianty vytvořil Slavov i vizi závodního speciálu, odkazujícího na tehdejší úspěchy Favoritu v rally. Tato verze dostala širší bodykit z měkčeného materiálu, připomínající původní plastové nárazníky Favoritu nebo konvenčně řešené dveře s normálními (avšak zapuštěnými) klikami. Závodní livrej pak připomíná tovární grafiku, kterou měl na soutěžním Favoritu třeba i známý český pilot Emil Triner.