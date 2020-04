Škoda ukázala zřejmě nejhezčí verzi nové Octavie. Máme v ní vidět také prvky kupé

Nová Škoda Octavia se na našem trhu už nějaký ten pátek prodává, na silnicích ale zatím potkáváme hlavně kombíky, a když narazíme na liftback, má speciální „efkovou“ značku a šine si to po dálnici směrem na Prahu, Mladou Boleslav či Hradec Králové. Důvod je prostý: přednost při vstupu do prodeje dostalo kombi, které zákazníci více kupují, a liftback musel čekat. V konfigurátoru je už ale delší dobu a Škoda dokonce zveřejnila i vůbec nejnižší cenu 456.900 Kč.

Prozatím není stoprocentně jisté, jak se bude nejlevnější linie octavie na českém trhu jmenovat, zástupci automobilky ale před časem slíbili, že vůz svou výbavou uspokojí nejen firemní zákazníky, kteří octavii kupují nejvíce, ale také soukromníky. S velkou pravděpodobností to bude Active jako na Slovensku, vedle této linie bychom se však mohli dočkat i akční verze (třeba Trumf či Tour), která nabídne za podobné peníze více muziky. O té se ale dnes bavit nechci. Raději se blíže podíváme na patrně nejhezčí provedení, jehož snímky z venkovního prostředí nám zatím Škoda neukázala.

Fotografie byly pořízeny na ostrově Kréta, kde měla původně probíhat mezinárodní prezentace. Ta však byla na poslední chvíli zrušena kvůli epidemii nového koronaviru. V tomto prostředí jste si již před časem mohli prohlédnout stříbrný kombík, ale nikoliv liftback, navíc v konfuguraci, kterou si u nás zatím ani nelze objednat. Na linii Style nabušené výbavou od ventilků po střechu by nebylo nic tak zvláštního, klíčová jsou ale 19palcová kola s „diamantovým“ efektem, která nenajdete v ceníku ani v konfigurátoru.

Škoda o nové octavii liftback říká, že prostorná, praktická a elegantní jako kupé. Právě ono slůvko kupé může být pro někoho trnem v oku stejně jako čtyřdveřové kupé, SUV-kupé, či pětidveřové kombi s nižší střechou, prezentované jako shooting brake. Na druhou stranu je pravda, že tvar střechy liftbacku kupé docela připomína. Známý grafik X-Tomi navíc před časem ukázal, že když se liftbacku uberou zadní dveře, vznikne fakt hezký sporťák, který by řada zájemců o takové auto ocenila. Bohužel by jich ale nebylo tolik, aby Škoda o výrobě další karosářské varianty začala alespoň uvažovat.

Vůz na dnešních fotkách je z mého pohledu patrně nejhezčí konfigurací nové Škody Octavia, jakou můžete pořídit. Modrá metalíza Lava, která je jinak za příplatek 16.000 Kč, vypadá na denním světle skvěle, a za 19palcová kola, se kterými se vůz ukázal už během statické i světové premiéry a můžete je vidět i v televizních reklamách, by se nemuselo stydět ani provedení Laurin & Klement. Jak ale víme už z dřívějška, s tím se u nové octavie nepočítá, protože by pravděpodobně dost lezlo do zelí superbu, který má v rámci portfolia automobilky zcela jinou pozici než octavia.