Škoda ukázala flotilu pro Mistrovství světa v ledním hokeji. Sponzorem je už od favorita!

Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji se po 9 letech vrátilo do České republiky. Domácí automobilka Škoda si tuto příležitost opět nenechala ujít, však Mistrovství světa v ledním hokeji podporuje nepřetržitě již od roku 1992 (to byl ještě ve výrobě model Favorit). O rok později se stala hlavním sponzorem šampionátu, za což si v roce 2017 odnesla ocenění v podobě zápisu do Guinessovy knihy rekordů díky nejdelšímu hlavnímu sponzoringu sportovních mistrovství světa.

Před a v hokejových arénách v Praze a v Ostravě tedy opět najdete vystavené vozy Škoda. V Praze jsou to elektrický Enyaq RS v barvě Moon White a Superb Combi Laurin & Klement v barvě Ice Tea Yellow. V Ostravě jsou to pak Enyaq Laurin & Klement v barvě Arctic Silver a Kodiaq v provedení Moon White. Uvnitř jsou pak samozřejmě další vozy včetně nejostřejšího modelu značky v podobě Octavie RS.

Automobilka ukázala také svou hokejovou flotilu, kterou zajišťuje přepravu pro hosty a pořadatele. Celkem má tato flotila 45 vozů a jde samozřejmě o nejnovější modely. Škoda se také stará o fanouškovské zóny, kde můžete vyzkoušet přesnost své střelby pukem na simulátoru, zkusit si hokejový trénink ve virtuální realitě nebo si prohlédnout expozici historických hokejových předmětů či IIHF trofej.

Škoda v rámci letošního hokejového šampionátu připravila speciální edici Drive pro modely Scala, Kamiq a Karoq se zvýhodněním až 120.000 Kč. Mistrovství světa v ledním hokeji se koná od pátku 10. května do neděle 26. května. Maskoty jsou stejně jako v roce 2015 Bob a Bobek. Česká republika naposledy vyhrála Mistrovství světa v roce 2010. V letech 2011, 2012 a 2022 to byl bronz.