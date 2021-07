Škoda Superb se představila před 20 lety. Tehdy to vypadalo, že dostane osmiválec

Shrňme si co o Superbu víme, nebo se domníváme. Víme, že jméno pochází z roku 1934 a je tedy pokračovatelem tradice návratu slavných jmen automobilů Škoda. Víme, že Superb je dlouhý 4,8 metru a má rozvor 2,8 metru. Jakmile bude uveden na trh, bude možné ho koupit s pěti motory.

Čtyřválec 2.0 s výkonem 85 kW

Tento motor bude mít točivý moment 172 Nm a Superb s ním bude pravděpodobně zrychlovat z 0 na 100 hm/h za cca 12,0 vteřiny. Maximální rychlost cca 195 km/h. Průměrná spotřeba by měla být cca 8 – 9 litrů benzínu na 100 km. Motor by měl být dodáván s pěti stupňovou manuální převodovkou.

TEST Škoda Superb Combi 2.0 TDI L&K: 3800 kilometrů za pět dní a často naplno!

Čtyřválec 1.8 Turbo s výkonem 110 kW

Tento motor je české veřejnosti dostatečně znám z Octavie. Točivý moment má hodnotu 210 Nm. Zrychlení z 0 na 100 hm/h u Superbu očekáváme na cca 10 vteřinách a maximální rychlost by mohla být kolem 210 km/h. Průměrnou spotřebu lze očekávat na cca 9 litrech.

Šestiválec 2.8 s výkonem 142 kW

Točivý moment 280 Nm, zrychlení z 0 na 100 km/h pravděpodobně za 7,5 vteřiny, maximální rychlost cca 240 km/h, průměrná spotřeba cca 10 litrů. Základní převodovka bude manuální pětistupňová, vyloučena není ani automatická – Tiptronic.

Škoda Superb iV propadla v losím testu. VW Passat GTE si nevedl o moc lépe

Čtyřválec 1.9 TDI PD s výkonem 96 kW

Točivý moment 285 Nm, zrychlení z 0 na 100 km/z cca 10 vteřin, maximálka lehce nad 200 km/h, průměrná spotřeba cca 5-6 litrů nafty. Předpokládáme, že právě tento motor bude nejžádanější pohonnou jednotkou u Superbu. Převodovka bude manuální pěti či šestistupňová. Vyloučena není ani automatická převodovka Tiptronic.

Šestiválec 2.5 TDI s výkonem 114 kW

Poprvé se v nabídce Škody objeví šestiválcový diesel. Zajímavostí je turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek. Točivý moment 310 Nm v rozmezí od cca 1300 do 3600 otáček. Maximální rychlost cca 210 - 220 km/h. Zrychlení z 0 na 100 km/h cca za 9,5 vteřiny. Průměrná spotřeba cca 7 litrů nafty na 100 kilometrů. Převodovky budou pravděpodobně dvě. První bude šestistupňová manuální a druhá automatická – Multironic. Multitronic je převodovka s plynule měnitelným převodem a možností manuální volby předdefinovaných rychlostních stupňů.

Škoda detailně ukázala, jak vyrábí nový Superb. Takový pohled se často nenaskytne

Osmiválcový motor

Možná již v příštím roce v nabídce motorů přibude kompaktní osmiválec s výkonem 202 kW. Je jasné, že tento motor bude určen do nejlepšího provedení Superbu. Točivý moment by měl být 370 Nm, maximální rychlost cca 250 km/h. Zrychlení z 0 na 100 hm/h bude cca 7 vteřin. Převodovky by mohly být opět dvě: šestistupňová manuální a pětistupňový Tiptronic. Pokud se tento motor objeví v nabídce, je velmi pravděpodobné, že se tak stane ve spojení s pohonem 4x4. Následně by se pohon 4x4 mohl objevit i ve spojení s motory 2.8 V6, 1.9 TFI PB a 2.5 TDI.

Výbava

Očekáváme, že jednotlivé výbavy ponesou jména Classic, Comfort, Elegance. Domníváme se rovněž, že v nabídce bude i výbava Laurin & Klement. Pravděpodobně se však objeví až s uvedením osmiválcového motoru. Označení výbavy zřejmě nebude uvedeno na karoserii.

Ve výbavě Superbu bude pravděpodobně nebudou chybět prvky jako je automatická klimatizace, elektrické ovládání oken, ESP, litá kola a to i 17“, kožené čalounění a další prvky obvyklé v této kategorii osobních vozů.

TEST Škoda Superb Scout 2.0 TSI 4x4 DSG: Hodně rychlá horská turistika

Jak je to se zařazením Superbu

Superb je vůz střední třídy, který však díky své velikosti, kvalitě a úrovni výbavy aspiruje na vyšší střední třídu. Tedy je pravděpodobné, že bude konkurovat automobilům typu Opelu Omega.

Cena a uvedení na trh

Škoda Superb se bude pravděpodobně prodávat za ceny od 800 000 Kč do cca 1 000 000 Kč. V závislosti na výbavě a motoru je možné, že cena bude i větší než 1 000 000 Kč. U prodejců v České republice se Škoda Superb objeví v prvním čtvrtletí 2002.

V roce 2002 se očekává výroba 25 000 ks. Výroba bude probíhat v nové továrně v Kvasinách. Investice na její vybudování se pohybují kolem 5 miliard Kč.

Článek vyšel v létě roku 2001. Vydáváme jej v rámci připomínky 20. výročí webu Autorevue.cz. Dnes už dávno víme, že se osmiválec do nabídky nedostal.