Připadá vám nová Škoda Superb moc drahá? Ceny z roku 2002 to možná změní

Při pohledu do archivních ceníků si člověk uvědomí, že to, co je dnes samozřejmostí, kdysi bývalo za tučný příplatek, nebo nebylo vůbec. Podobně můžeme nahlížet i na Škodu Superb z roku 2002, která v základu vycházela na ty samé peníze co dnes.