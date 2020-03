V době rozsáhlé elektrifikace modelových řad a přechodu na čistě elektrická ústrojí je docela pochopitelné, že koncern VW nedávno oznámil konec vývoje motorizací spalujících stlačený zemní plyn (CNG). Peníze z vývoje tak jednoduše potečou právě do elektrifikace. Jak to ale vypadá, u Škody bude tato alternativa pohonu dostupná, dokud to jen bude možné.

O budoucnosti motorizací na CNG se nedávno rozpovídal i šéf produktového marketingu Škody Philip Paul, který stále vidí v zemním plynu důležitou roli. Ostatně verze na CNG se zanedlouho dočkáme také u nové generace Octavie, která s motorizací 1.5 TSI G-TEC započne produkci na začátku letošního září.

„Ačkoliv bude elektromobilita v následujících letech vedoucí technologií, ústrojí na CNG mají nadále důležitý úkol přispět k redukování produkce emisí CO₂,“ uvedl Paul. I přestože ale koncern VW ukončuje vývoj pohonných ústrojí na CNG, s ohledem na budoucnost takových modelů v portfoliu Škody nevidí Paul s oznámením koncernu rozpor.

„Naše plány v automobilovém průmyslu mají dlouhého trvání, se strategiemi vytvořenými na často i dekády dopředu. Motory na CNG tak v následujících několika letech ještě zůstanou pevnou součástí nabídky,“ dodal Paul. Nehledě na to je ale důvod ukončení vývoje VW argumentován poměrně silně.

Kromě ušetření nákladů na vývoj má odstoupení od technologie CNG i jiné výhody. Často zmiňované „nulové emise“ elektromobilů či hybridů jezdících v čistě elektrickém režimu totiž jednoduše vypadají lépe, než uváděné snížení emisí CO₂ „až o 30 %“ v případě motorů na CNG. I pro plnění stále přísnějších emisních norem je tak cesta elektrifikace pro koncern VW výhodnější a snazší.

Kromě nově příchozí Octavie najdete varianty G-TEC na stlačený zemní rovněž u modelů Scala a Kamiq. Sdílení techniky napříč koncernem VW ovšem znamená, že Volkswagen i další značky se pohonu na CNG také v nabídkách ještě nepustí. Zmíněný čtyřválec 1.5 TSI G-TEC tedy najde místo i v novém Golfu, Caddy i novém Seatu Leon.