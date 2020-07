Škoda Slavia mohla být jiná, ale nastala krize. Řídili jsme ji poprvé a asi naposled

Plechy na úpravu tentokrát poskytla scala a při návrhu se šestadvacet žáků a pět žákyň inspirovalo hned u dvou modelů z historie české značky. Jméno mu dala jízdní kola, která Laurin a Klement produkovali v úplném počátku své firmy právě pod značkou Slavia. Tvar vozu je odkazem na Škodu 1100 OHC, závodní placku z roku 1957, jež vznikla ve dvou kusech jako otevřený spider a ve dvou coby kupé. Právě spider stál vzorem při ztvárnění zadní části slavie.

Typická aerodynamická kapka za řidičem 1100 OHC byla mladým designérem přenesena na otevřenou scalu, avšak tentokrát s hranami, aby lépe navazovala na ostřejší design moderního vozu. Právě tento detail byl také podle studentů jedním z největších zádrhelů při návrhu a dlouho nebylo jisté, zda budou kapky hranaté, nebo zakulacené. Se střechou se u slavie vůbec nepočítalo, jako pravověrný spider nenabízí ani základní plátěnou stříšku.

Spider pro chalupáře

Na samotné technice sériové scaly se nic nezměnilo. Pod kapotou zůstala původní neupravená patnáctistovka o výkonu 110 kW. Jak nám ale studenti prozradili, původní plány byly poněkud divočejší. Dlouho se totiž zvažovalo, že se do prostoru vzniklého zrušením zadních sedaček nastěhuje motor a výkon bude přenášet na zadní nápravu. Přílišná komplikovanost spojená s nedostatkem času kvůli koronavirové krizi ale rozhodla o zanechání pohonné jednotky na původním místě. Díky tomu ale otevřený vůz nabízí to, co Češi ocení nejvíce: obrovský kufr.

Čínský virus také může za poněkud disproporční vzhled slavie. Krátké dveře ze sériové scaly totiž původně měly být prodlouženy, nedostatek času ale utnul i tento plán. I tak je ovšem slavia naživo působivá, čemuž napomáhají další detaily: dvacetipalcová kola, velký černý spoiler na zádi a zvláštní bílý lak s modrým fosforeskujícím pigmentem, viditelným pod přímým sluncem.

Stylový showcar si můžeme také projet. Usedáme do sportovních sedaček se čtyřbodovými bezpečnostními pásy, za nimiž se ukrývají obrovské reproduktory a dva vyšití čeští lvi. Po nastartování se ozve hezky sytý zvuk sportovního výfuku, slibující zajímavé svezení. Což samozřejmě znepříjemňuje upozornění, ať slavii příliš nerozjíždíme. Přece jen jde o koncept určený spíše pro statické prezentace. Při jízdě se přesto z vozu neozývá žádné praskání ani jiné pochybné zvuky.

Příjemná jízda po lesním okruhu, při níž se snažíme nenabourat do vpředu jedoucího pick-upu Funstar s fotografem na korbě, jen připomíná, jaká je škoda, že nic podobného z Boleslavi na silnice jistě nevypustí.

Škoda Slavia: Základní technické údaje Motor zážehový, R4 Zdvihový objem [cm3] 1498 Výkon [kW] 110 Točivý moment [N.m] 250 Převodovka 7A Poháněná kola přední Vnější rozměry, rozvor [mm] 4362 x 1793 x 1410, 2649 Provozní hmotnost [kg] 1210

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Svět motorů. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.