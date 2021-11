Škoda Slavia kombi by v Česku jistě byla hit. Levný pracant by mohl vypadat takto

Není tomu ani týden, co se světu, a především tedy indickému trhu, představila Škoda Slavia. Scéna nezávislých designérů a grafiků ale pracuje rychle, tudíž nyní koukáme na neoficiální ilustrace dalších potencionálních variant kompaktního sedanu. Měli by zákazníci v Indii zájem o více praktičnosti nebo třeba další koně pod kapotou?

Známý tvůrce X-Tomi Design z Maďarska si tedy konkrétně představuje hned dvě varianty, prostornější kombi a ostré RS. Grafické zpracování je jako vždy na jedničku a oběma ilustracím byste klidně hádali původ od automobilky – tedy samozřejmě, kdyby Škoda v rámci projektu India 2.0 opravdu plánovala rozšířit portfolio variant Slavie.

Lze předpokládat, že vůči popularitě SUV, a tedy dříve uvedenému Kushaqu, by na první pohled líbivá Slavia Combi nezajistila kdovíjak vysoká čísla prodejů. Případně by navíc indickému SUV lezla takzvaně do zelí. Součástí plánu projektu India 2.0 je taky navíc ze strany Volkswagenu SUV Taigun, sourozenec Kushaqu, a rovněž další kompaktní sedan, který teprve přijde. U nás by ale Slavia kombi měla úspěch - už kvůli tomu, že levných praktických kombíků je na našem trhu jako šafránu.

Prozatím tedy ofenziva nových modelů vyvíjených pod střechou Škody pro Indii (česká značka má zodpovědnost za aktivity koncernu VW na tamním trhu) vypadá dostatečně bohatě. Nereálně tak nakonec působí i vyobrazené RS s typicky agresivnějším bodykitem, nižší světlou výškou nebo velkými koly.