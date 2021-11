Škoda Slavia je opravdu prémiový sedan. Seděli jsme v ní, v ČR ji jen tak nepotkáte

Škoda Auto má v Indii důležitý úkol. V rámci projektu India 2.0 převzala zodpovědnost za aktivity koncernu VW na tamním trhu a zajistila vývoj platformy MQB-A0-IN (indická specifikace základu pro nové modely Škoda a Volkswagen), přičemž v současnosti jsou na světě tři hmatatelné výsledky z plánovaných čtyř: SUV Škoda Kushaq a Volkswagen Taigun a sedan Škoda Slavia. Cílem Škody a Volkswagenu v Indii je získat do roku 2025 pětiprocentní tržní podíl, přičemž do kompletní sestavy nových modelů už schází jenom sedan od Volkswagenu.

Jméno Slavia má v historii Škodovky dlouholetou tradici. Motocyklem Laurin & Klement Slavia B se začala před 120 lety psát historie škodováckého motorsportu, loni v létě se pod tímto názvem představil studentský spider postavený na základech scaly. Je to hezká vzpomínka na české kořeny mladoboleslavské značky, obzvláště když to u SUV Kushaq jaksi „nevyšlo“ (název pochází ze sanskrtu).

Vývoj a výroba nových vozů pro Indii probíhá v indické Púně, prototypy je ale možné potkat i na českých silnicích. Nic to ale nemění na faktu, že jsou modely Kushaq a Slavia určeny primárně pro indický trh. To ovšem nemusí být konečná. Vedle Indie se totiž uvažuje také o Nepálu či severní Africe.

Prémiový sedan? Kdepak, to není vtip

Přestože u nás máme o prémiovém sedanu trochu jiné představy, v Indii slavia za takové auto skutečně platí a Škodovky tam jsou považovány za luxusnější zboží. Zatímco u nás máme auta rozdělena do segmentů (A, B, C a tak dále, analogicky A-SUB, B-SUV …), v Indii je hlavním ukazatelem spíše délka karoserie do čtyř metrů a nad čtyři metry (liší se u nich míra zdanění). Už Škoda Kushaq s délkou 4221 mm proklouzla do vyššího segmentu a slavia už je označována jako „premium midsize sedan“, tedy stejně jako například BMW řady 3 či Jaguar XE u nás v Evropě.

Vzhledem k tomu, že Škoda Slavia, která vstoupí na trh začátkem příštího roku, nahrazuje indický rapid, je těžké o ní dle evropských poměrů hovořit jako o prémiovém sedanu, protože úroveň materiálů a zpracování vozu v podstatě odpovídá evropskému rapidu. Slavia je ale vyvíjena na míru indickému trhu – světlá výška karoserie je větší (179 mm), pneumatiky mají větší profilové číslo, sání motoru je umístěno výše (Indové si údajně s hlubokými kalužemi na silnicích hlavy nelámou) a stejně jako u kushaqu je i hlučnější klimatizace, protože kdyby byla tak tichá jako u nás, Indové by si údajně mysleli, že nefunguje. Zkrátka ji musejí slyšet.

Design 4541 mm dlouhé karoserie je směsicí evropského a indického stylu Škodovky. Předek vypadá podobně jako u Škody Fabia, v nárazníku však najdeme kulaté mlhovky. Na bocích nechybí tradiční linie tornádo, chromované dekorační lišty pod bočními okny a na klikách dveří a vzadu najdeme dělené svítilny, které připomínají lampy ze současné octavie. Zatímco u levnějších provedení Active a Ambition jsou vnitřní segmenty svítilen vybaveny pouze odrazkou, v nejvyšší výbavě Style jsou osvětlené. Světlomety jsou v základu halogenové a mají LED denní svícení, vrcholné provedení je vybaveno světlomety s LED modulem pro dálkový a potkávací režim.

Rozměry Škody Slavia Délka [mm] 4541 Šířka [mm] 1752 Výška [mm] 1487 Rozvor [mm] 2651 Objem kufru [l] 521

Škodovka nechala do Česka přivézt jeden exemplář slavie v nejvyšší výbavě Style, na fotkách tedy vidíte nejluxusnější verzi. Barvu Crystal Blue u evropských škodovek nenajdete, kola jsou 15- a 16palcová a zadní brzdy jsou i s ohledem na snadnou údržbu a větší životnost v podmínkách Indie vždy bubnové. Střešní okno je prý v Indii jedním z výrazů společenského statusu, přestože z praktického hlediska je k ničemu (kabina se zbytečně vyhřívá a otevřeným oknem uniká chladný vzduch z klimatizace), a čelní sklo nestírají aero stěrače, které známe z evropských vozů.

Vítr vane z Boleslavi

Zvenku je těch odlišností skutečně dost, uvnitř ale okamžitě víte, odkud vítr vane. Přístrojová deska s kruhovými výdechy ventilace vypadá skoro stejně jako ve fabii, je vyrobena výhradně z tvrdých plastů (nemá ani dekorační textilní pás jako fabia) a nechybí ani nápis na „kšiltu“ přístrojového štítu.

Přístrojovce dominuje až 10palcový dotykový displej (v základu je 7palcový) s navigací nabízenou na přání, panel klimatizace je jednoduchý a před řidičem může být 8palcový digitální přístrojový štít (levnější verze mají klasické budíky). Sedadla jsou pohodlná a v kombinaci s perforovanou kůží také ventilovaná, což fabia ani scala mít nemohou. Indové zase nevyužijí vyhřívání sedadel a volantu, bez kterého bychom se u nás téměř neobešli, rozdíly mezi Indií a Evropou jsou tedy jasně viditelné i stran volitelné výbavy.

Vozy Škoda si v Indii kupují i zákazníci, kteří si mohou dovolit vlastního řidiče, proto není divu, že slavia není vzadu žádné stísněné „hrkátko“. Nástupní prostor je královský, 185 cm vysoký pasažér se „za sebe“ usadí se zhruba pěticentimetrovou rezervou před koleny a místo neschází v loktech ani nad hlavou. Nechybí USB-C zdířky pro nabíjení telefonů, loketní opěrka uprostřed či výdechy ventilace. Středový tunel je s ohledem na předpoklad častějšího převozu trojice pasažérů na zadních sedačkách krásně nízký, aby nepřekážel chodidlům.

Jedním z důvodů, proč by se Škoda Slavia zřejmě moc neuchytila na našem trhu, je její karoserie. Jde o klasický sedan bez výklopného zadního okna, ani s rapidem to ale v Indii, kde je obliba sedanů velká, nebylo jiné. Kufr má základní objem 521 litrů a přístup do něj je v porovnání s evropskými rapidem (liftback) omezený, ale jak říkám, Indové sedany milují. Zadní opěradla je možné sklopit v poměru 60:40 a chybí průvlak na lyže, ani to ale indické zákazníky trápit nemusí.

Kdyby se slavia prodávala i u nás, konkurentem by byl Fiat Tipo sedan, který má o litr menší kufr, o 15 mm kratší rozvor náprav a o 40 mm širší karoserii. Oproti slavii je interiér tipa vzdušnější – sedíte níž, máte více místa nad hlavou i v loktech, zkrátka si připadáte jako v mnohem větším autě, přestože v Česku by v obou případech šlo o kompaktní sedany. Přitom Fiat Tipo je jen o centimetr vyšší než Škoda Slavia.

Motory pro Škodu Slavia

Zákazníci budou mít na výběr z dvojice agregátů. Základní litrový tříválec TSI s výkonem 85 kW a točivým momentem 175 N.m je standardně párován se šestistupňovou manuální převodovkou, šestistupňový automat je nabízen na přání. Čtyřválcová patnáctistovka TSI Evo s výkonem 110 kW a točivým momentem 250 N.m má také ve standardu manuál se šesti stupni, je ale možné ji kombinovat také se sedmistupňovou převodovkou DSG. Jak je u vozů s platformou MQB-A0 (a její indické specifikace A0-IN) zvykem, hnaná jsou pouze přední kola.

Škoda uvádí, že parametry výkonu a točivého momentu jsou předběžné. Oba motory nicméně splňují indickou emisní normu BS6 a nejsou elektrifikovány. Zatímco litrové TSI si vystačí pouze se systémem stop/start, patnáctistovka je sofistikovanější. V zájmu co nejvyššího točivého momentu v nízkých otáčkách má turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek, litinové vložky válců jsou nahrazeny plazmovým nanášením povrchové vrstvy o tloušťce zhruba 150 μm (0,15 mm), a stejně jako v Evropě nechybí systém vypínání válců ACT.

Bezpečnost

Indické silnice jsou oproti Evropě o dost nebezpečnější, proto Škoda nový sedan Slavia vybavila řadou bezpečnostních a asistenčních systémů. Vůz může mít až šest airbagů, standardem je systém ESC a elektronické náhražky samosvorného diferenciálu XDS a XDS+, přední brzdy jsou vybaveny automatickým čištěním kotoučů a nechybí ani multikolizní brzda, zabraňující druhotným kolizím tím, že v případě nehody vozidlo automaticky zastaví. Na všech místech k sezení jsou tříbodové bezpečnostní pásy a krajní zadní sedadla mají úchyty dětských sedaček Isofix. Asistent rozjezdu do kopce je ale nabízen až u vyšších výbav. V případě vozů s manuální převodovkou se bavíme o linii Style, vozy s automatem ji mají od linie Ambition.

A co na Škodu Slavia říká generální ředitel?

„Úspěšné zahájení projektu India 2.0 vozem Kushaq jasně ukazuje, čeho lze na indickém trhu dosáhnout díky mezinárodní spolupráci. Kromě stále populárnějších SUV nabízí obrovský potenciál také segment prémiových sedanů, ke kterému se již dlouho hlásíme," říká Gurpratap Boparai, generální ředitel společnosti Škoda Auto Volkswagen India Private Limited.

„Sofistikovaná slavia je symbolem prestiže a stylu. Zároveň představuje novou oblast růstu společnosti Škoda Auto. Díky sofistikovanosti, výkonným motorům a mnoha prvkům Simply Clever se bude Škoda Slavia líbit nejen náročným indickým zákazníkům, ale najde uplatnění také v ostatních zemích. Jsme přesvědčeni, že Škoda Slavia bude dále rozvíjet vysoká měřítka, která nastavily vozy Octavia a Superb, a pomůže nám dále posílit naše dominantní postavení v tomto segmentu,“ dodává Gurpratap Boparai.