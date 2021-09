Škoda si vyřizuje účty s Armádou ČR. K příměří pomohla Fabia R2 evo, dočasně

Mladoboleslavská Škoda a česká armáda pokračují na vlně kuriózního incidentu, který se odehrál již v roce 2016. Nedaleko Tábora tehdy na nabourala skupina obrněných vozidel Pandur do Fabie, a zatímco u českého hatchbacku byste jisté poškození čekali, překvapivě špatně dopadla trojice obrněnců – dokonce tak špatně, že musela být na tři roky vyřazena z provozu.

Nehoda, ve které si Pandury v řetězové srážce poškodily své korby, samozřejmě obletěla zpravodajství po celé ČR. Tady však příběh „armáda vs. fabia“ nekončí. Přesuňte se do Žatce v březnu letošního roku a 41. Mechanizovaný prapor opět naráží na Fabii. Tentokrát ne úplně doslova, ale zastavuje u cesty, aby vojáci pomohli staršímu páru s defektem na jejich autě. Armáda ČR komentuje situaci na svém Facebooku: „armáda vs. fabie zatím mír“.

Ve vtipné situaci nakonec pokračovala samotná Škoda, která vojákům ze Žatce nabídla jako poděkování za pomoc majitelům Fabie projížďku v závodním speciálu Fabia Rally2 evo. „Co bychom pro mír neudělali,“ uvedla tehdy Škoda na Facebooku. Armáda samozřejmě nabídku přijala, z čehož vzniklo i výše uvedené video.

Konflikt Škoda Auto vs. Armáda ČR má nyní status „Dočasné příměří“. Od automobilky nicméně zaznívá, že „již brzy se všechno změní“. Co to může znamenat, lze pouze hádat...