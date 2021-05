Škoda šetří tam, kde to není hned vidět. Vozy Scala a Kamiq přišly o chytrá řešení

Každé auto prochází v průběhu života řadou změn, které na první pohled nemusejí být vidět. Mění se výbava, z nabídky mohou mizet vybrané odstíny laku karoserie, upravují se kombinace motorů a převodovek a tak dále. K takovým zásahům obvykle dochází v rámci přechodu na nový modelový rok a v oficiálních tiskových zprávách se obvykle dočtete hlavně to, co je pro zákazníka přínosem.

Škodovky přecházejí na modelový rok 2022 v těchto dnech. U octavie to znamená třeba rozšíření nabídky o derivát RS 120 let motorsport nebo zveřejnění cen linie Sportline. Změny nastaly také u modelů Scala a Kamiq. Mají novou grafiku digitálního přístrojového štítu, elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu má už vstupní výbava Ambition, volič převodovky DSG má vždy kožený potah a označení P-R-N-D/S je na samotné hlavici a v paletě barev přibyl oranžový lak Phoenix známý z nové fabie.

Je tady ale pár věcí, které u scaly a kamiqu nepotěší. Že už u verzí na zemní plyn nenajdeme plaketu G-Tec na víku kufru, asi nikoho mrzet nebude, že ale bude Škoda šetřit i na vnitřním obložení schránek v přístrojové desce (před spolujezdcem a levým kolenem řidiče), to bychom nečekali. Obložení chybí také u SUV Karoq. Možná vám to připadá jako hloupost, ale i ten kousek filcu (nebo co to bylo za materiál) má tlumicí vlastnosti a zamezuje tomu, abyste o věcech uložených v přihrádkách věděli po každém přejetí větší nerovnosti.

Vyrobit si vlastní obložení schránek nebude až takový problém, u modelů Scala a Kamiq to ale není všechno. Na mysli máme schránku pro mobilní telefon pod panelem klimatizace, která byla až dosud vybavena bočním vedením. Díky nízkým lištám zůstával telefon na svém místě i v prudkých zatáčkách, a navíc nechyběla vychytávka v podobě přerušení vedení pro nabíjecí kabel. Prostor mezi lištami byl navíc dost široký a pobral i větší mobilní telefony ochranných krytech.

V koncernu VW nejsou úsporná řešení ojedinělým jevem. Stačí se podívat pod kapotu, kde už na krytech motorů nenajdeme loga jednotlivých výrobců. Nemusí ale jít pouze o změny v rámci přechodu na nový modelový rok. U golfu nenajdete přihrádku před levým kolenem řidiče, roleta pro zakrytí středových držáků na kelímky už je zřejmě také přežitek a kryt 12V zásuvky vypadá jako víčko lahve oleje na smažení. Elektrické stahování oken v modelech ID.3 a ID.4 je také zvláštní výmysl. U řidiče jsou pouze dvě tlačítka a mezi ovládáním předních a zadních oken je nutné přepínat.