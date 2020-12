Škoda Scala je novým autem Policie ČR. Zakázku za stamiliony chtěl také Hyundai

Škoda vs. Hyundai. V zakázce na více než tisícovku nových policejních vozů se utkaly dvě nejpopulárnější značky na českém trhu. A jak nyní potvrzuje ministerstva vnitra, v miliardovém tendru zvítězila Škoda. Policisté ovšem neusednou do nových Octavií, jak by se tradičně očekávalo, místo toho do služby nastoupí hatchbacky Scala.

Web zdopravy.cz informuje, že policie už sice na začátku letošního roku uzavřela zakázky na modely Scala, avšak v civilním provedení s možností skrytého výstražného zařízení – tedy ve funkci neoznačených policejních vozů. Nová zakázka však zmiňuje dodávku nových modelů Scala v policejním provedení, které se u Policie ČR objeví vůbec poprvé.

Nová policejní Škoda Kodiaq do detailu: Podívejte se, co všechno vozí na palubě

Zákon umožňuje, aby ministerstvo vnitra neuvádělo jednotkovou cenu za vozidlo, přičemž Škoda si údajně přála zachovat obchodní tajemství. Celková hodnota zakázky je 840 milionů korun bez DPH. Rozhodujícím faktorem nákupu u Škody byla určitě i nižší cena za jedno auto, díky čemuž bude nakoupeno více kusů, než ministerstvo původně očekávalo.

„Konečný počet nakoupených vozidel se odvíjí od jednotkové nabídkové ceny vítězného účastníka. Vzhledem k tomu, že jednotková nabídková cena vítěze tendru byla nižší než předpokládaná jednotková cena, obdrží Policie ČR více vozidel, než byl původní předpokládaný počet 1200 kusů,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Městská policie na Pardubicku převzala nový Dodge Charger. Teď už má dva

Český hatchback však nenastoupí do služby zákona poprvé, Škodu Scala totiž používá v současnosti jako hlídkové vozidlo i britská policie (viz galerie). Podle smlouvy dodá Škoda české policii vozy osazené benzinovými přeplňovanými čtyřválci 1.5 TSI o výkonu 110 kW (150 koní) a sedmistupňovou automatickou převodovkou.

Policie ČR nedávno zvolila Škodu také pro vozy takzvaných velitelů policie, kteří zasahují při mimořádných událostech na území Prahy. Pro tyto účely si policisté převzali dvojici maximálně vybavených SUV Kodiaq. Hyundai byl ovšem volbou v případě elektrifikace, kdy si policisté letos v červnu přezvali i elektrické Hyundaie Ioniq. Zato městská policie v Lázních Bohdaneč na Pardubicku dále zůstává u americké techniky, před pár týdny doplnila vozový park o nový Dodge Charger.