Škoda Scala dostala vychytávku, kterou ocení úplně každý. Hlavně v zimě

Za chytré řešení automobilu lze považovat vše, co vám dokáže zjednodušit běžné denní užívání. Když zabrousím do úplných maličkostí, může to být třeba i háček na oblečení vedle zadních stropních madel, držák na telefon či mince nebo důmyslná „schovka“ lékárničky a reflexní vesty pod sedadlem řidiče. No řekněte sami, nedokážou vám takové prvky usnadnit každodenní shon, když nevíte, kde vám hlava stojí?

Slovní spojení „chytré řešení“ si dá jistě řada z vás do souvislosti se Škodou, přičemž s každým novým modelem se úroveň a důmyslnost dále posouvá. Vezmu-li to do důsledku, jde o prvky za pár korun, třeba jako v případě škrabky na led v krytu víčka palivové nádrže. Tu už mají Škodovky snad od Rapidu a postupně dospěla i v měřič hloubky dezénu. Ani nová Scala, nástupce Rapidu, nezůstává pozadu, přičemž nabízí vychytávku, kterou ocení opravdu úplně každý.

Řeč je o relativně nenápadné novince v motorovém prostoru. Právě v zimě, kdy se čelní sklo hodně špiní, doplňujete kapalinu do ostřikovačů častěji než obvykle, přičemž ne každý se dovede napoprvé trefit rovnou do úzkého hrdla nádržky. Scala proto dostala integrovaný silikonový trychtýř, který sám o sobě funguje i jako kryt nádržky na kapalinu do ostřikovačů.

Jak funguje, si můžete prohlédnout v přiložené galerii. V zavřené poloze vypadá nová vychytávka pouze jako velké víčko nádržky, stačí jej však odklopit, povysunout a trychtýř je na světě. K samotné nádržce je navíc díky umístění přímo za světlometem velmi dobrý přístup a musely by se vám hodně třást ruce, abyste kapalinu „vybryndali“ mimo příslušný otvor.

Manipulace je snadná, zvládne ji naprosto každý, navíc bych se nebál ani o životnost. Pružný silikon by měl totiž vydržet více než klasická plastová víčka, která při doplňování kapaliny mohou zavazet a byvá proto potřeba jejich úchyty hodně ohnout. Je zajímavé, že prototyp, který jsme měli možnost si v klidu prohlédnout ještě před premiérou Scaly v Izraeli, to speciální víčko neměl.

Škoda Scala: Vybraná Simply Clever řešení