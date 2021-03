Škoda Scala a Kamiq v ČR slaví 120 let motorsportu. Do závoďáků mají daleko

Škoda letos oslavuje celou řadu výročí, jedním je i 120 let působení v motoristickém sportu. Pro modely Scala a Kamiq si tedy přichystala od března akční výbavu 120 let Motorsport. Kdo by ovšem čekal alespoň kosmeticky přiostřenější varianty modelů vycházející ze sportovně laděné výbavy Monte Carlo, bude na omylu.

Obecně se jedná o modely vybavené hrstkou stylovějších dílů a dalšími komfortními položkami, přičemž cenovky zapadají na pomezí klasicky dostupných úrovní Style a Monte Carlo. Exteriér obou modelů s výroční výbavou tak zvýrazňují hlavně černá 17palcová litá kola Propus Aero a černé doplňky na karoserii.

Uvnitř jsou u Scaly a Kamiqu jedinými odkazy na motorsport kožený sportovní multifunkční volant, černá sportovní sedadla a sportovní kryty pedálů. Standardní výbavu doplňuje i černá stropnice, bílé ambientní osvětlení, tkané koberce vpředu a vzadu, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce a devět airbagů pro Kamiq, šestice pro Scalu.

Oběma vozům nechybí standardně Bi-LED přední světlomety s přisvěcováním, zadní LED svítilny s animací, parkovací senzory vzadu, tempomat s omezovačem rychlosti, asistent udržování jízdního pruhu, front assist, bezklíčový přístup, dvouzónová klimatizace, elektrické ovládaní oken vpředu a vzadu, elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka, světelný a dešťový senzor, vyhřívaná přední sedadla a ostřikovače světlometů. Analogovou přístrojovou desku s displejem MaxiDot pak doplňuje 8palcový infotainment s osmi reproduktory.

Scala i Kamiq začínají s výbavou 120 let Motorsport u tříválcové motorizace 1.0 TSI (70 kW/95 k) na cenách 482.900 Kč, respektive 495.900 Kč. K dispozici je nicméně i silněji naladěná varianta motoru (81 kW/110 k) včetně možnosti převodovky DSG. Ze čtyřválců je u obou modelů k mání 1.5 TSI (110 kW/150 k) také s volbou manuální převodovky či DSG (ceny viz tabulka).

S ohledem oslavu působení značky v motorsportu může být o to překvapivější, že hatchback i crossover jsou ve výbavě 120 let Motorsport k mání i v kombinaci s šetrným motorem 1.0 TGI G-TEC (66 kW/90 k) na zemní plyn (CNG). Zde začínají cenovky na 512.900 Kč, respektive 525.900 Kč.