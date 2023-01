Škoda v Česku výrazně zvýšila ceny. Karoq nedostal nic navíc, u Kodiaqu na tom vyděláte

Ceny vozů Škoda se znovu mění po čtrnácti měsících. Do standardní výbavy se nyní dostávají nejžádanější příplatkové prvky.

Z éry pandemie kovidu se svět přesunul do období války na Ukrajině, drahých energií a vysoké inflace. To opět způsobuje značné problémy zejména v Evropě, automobilový průmysl nevyjímaje. Škoda Auto proto sahá k úpravě své nabídky napříč celým portfoliem modelů. Co to tedy konkrétně znamená?

U všech modelů vyšší či nižší zdražení v rozsahu od 22.000 Kč (Škoda Scala ve stupni Ambition) až po 86.000 Kč u SUV Kodiaq napříč všemi výbavovými stupni. Zvýšení základních cen je více či méně kompenzováno bohatší výbavou, až na výjimky. Například Škoda Karoq je ve všech stupních dražší o 27.000 Kč a navíc nedostává nic, stejně jako Škoda Superb, u níž se cena zvyšuje o 30.000 Kč. Již zmíněný Kodiaq dostává vybavení za zhruba 115.000 Kč, čímž je zdražení více než kompenzováno.

Úprava cen reflektuje i fakt, že zákazníci Škody stále častěji sahají po lépe vybavených modelech – například základní stupeň Active dnes prakticky nikdo nekupuje, zatímco podíl vrcholných stupňů Active plus derivátů typu RS, Monte Carlo, Sportline a dalších tvoří zhruba dvě třetiny prodaných kusů. Jedním z dalších důvodů je zkracování dodacích lhůt.

„Nacházíme se v situaci, kdy je inflace nejvyšší za posledních několik let a dochází k výraznému nárůstu cen vstupních surovin a energií. Škoda Auto tak musí čelit výraznému navýšení nákladů. Podnikáme průběžně ta nejlepší možná protiopatření k minimalizaci dopadů tohoto vývoje, mimo jiné prostřednictvím zajišťovacích transakcí a dlouhodobých smluv s našimi dodavateli,“ vysvětluje Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení Škody Auto.

„Zároveň jsme reagovali zvýšenou nákladovou kázní a zavedením rozsáhlého kombinovaného programu na zvyšování efektivity. Tato opatření sice snižují dopady zvýšení cen na naši činnost, bohužel je však nemohou plně kompenzovat. I přes všechny zmíněné vlivy jsme dokázali po dobu 14 měsíců (k posledním komplexním změnám cen došlo v listopadu 2021) držet pro celý trh stabilní ceny a garantovat je," říká Jiří Maláček.

„Od druhé poloviny ledna přistupujeme ke změnám prodejních programů, které u některých modelových řad přinesou zdražení, které nicméně ani zdaleka nedosáhne úrovně současné míry inflace. Zároveň se zvýšením cen dostane rovněž většina modelů do základní výbavy další prvky, za které si dříve zákazníci museli připlácet,“ dodává Maláček.