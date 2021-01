Škoda Rapid Convertible byla nejdražší lidové auto v ČSSR. Stála více než dům!

Od samého počátku osmdesátých let platilo za vrchol československé automobilové produkce pro běžný lid svébytné kupé Škoda Garde, v roce 1984 vystřídané zmodernizovaným modelem Rapid. Kdo v té době chtěl vlastnit ještě lepší vůz a měl k dispozici nadité valutové konto, mohl navštívit prodejny PZO Tuzex, koupit si v nich Fiat Uno, Peugeot 205 či Ford Sierra a připadat si rázem třeba jako Angličan.

BAZ Locusta byl marný bratislavský výkřik volající po modernizaci Škody

Jenže ve Velké Británii to bylo jinak - individualisté měli opačné priority. Námi obdivovaná zápaďácká fára brali jako konfekci a československý rapid – ač se tam technicky nedotažené škodovky stávaly spíše terčem vtipů – chápali jako solidní základ pro různé přestavby. Není tedy divu, že se tehdejší vlajková loď Škodovky v Anglii dočkala hned dvou verzí kabriolet (pod tamním tradičním označením convertible). Honosnější variantu Lux se zachovanými stropními panely karoserie představujeme prostřednictvím fotografie v galerii. Lidovější model Standard, působící mnohem otevřenějším dojmem, si však zaslouží samostatnou prezentaci. Už proto, že jeden kousek se směl kdysi oficiálně prohánět po ČSSR.

Škoda 130 RS typ 739 vypadala šeredně. Přineslo jí to však zajímavé výhody

Za oběma britskými kreacemi stojí podnikatel Rodger Ludgate a jeho firma LDD. Už verze Standard, tedy levnější z úprav, překvapuje komplexní propracovaností. Hlavní cíl konstruktérů byl prostý - oddělit kabinu od střechy. Úpravce však tento úkol pojal opravdu komplexně a rapidu ponechal roli univerzálního automobilu do každého počasí.

Po amputaci svršku není u finálního výtvoru ani památky, vůz působí i se staženým plátnem jako prvoplánově narýsovaný kabriolet. Aby konstruktéři nemuseli radikálně vyztužovat podvozek, opatřili karoserii ochranným obloukem propojeným nenápadnou výztuhou s rámem čelního okna. Za jízdy tak Rapid Standard z boku připomíná soudobé kabriolety Volkswagen Golf, Ford Escort či Opel Kadett. Technicky však má (s výjimkou počtu válců, maximálního výkonu, systému chlazení atd.) blíže spíš k BMW 3, respektive Porsche 911. Motor totiž pohání zadní kola a trůní taktéž vzadu.

Znáte Škodu 1100 OHC Coupé? Vypadala světově, potopily ji však zbytečné chyby

Zajímavě vypadá oficiální dobový anglický ceník. V případě základního kupé Rapid 130 začíná na sumě 3997,88 £, úprava Standard Convertible znamenala příplatek dalších 1868,75 £. Tudíž za kompletní auto zaplatil zákazník téměř šest tisíc liber a přestavba znamenala zvýšení „sériové“ ceny kupé zhruba o třetinu.

Pro jediného vyvoleného

V Československu stála tatáž Škoda Rapid 130 v provedení s levostranným řízením v roce 1985 přesně 81.050 Kčs. Zájemci o kabriolet měli smůlu. Přestože ho i zde vyráběl ve své verzi na zakázku pro německého prodejce škodovek Auto Hainzinger mělnický Metalex, tuzemským zákazníkům byly tyto atraktivní letní modely od ukončení výroby první felicie zapovězeny.

Škoda 760 mohla všechno změnit. Moderní vůz však odstřelili Němci

Přesto se k nám oficiální cestou kabriolet Rapid Standard ve stejném roce dostal. Šlo prý navíc o jeden jediný kus! Nejmenovaný československý zájemce měl totiž o britský kabriolet na bázi rapidu natolik intenzivní zájem, že o jeho individuální import dokonce požádal podnik zahraničního obchodu Motokov. A měl obrovské štěstí, jeho přání bylo vyslyšeno!

Neznamenalo to však jen samotnou objednávku a následný dovoz auta, ale také pohyb v mezích platných legislativních podmínek. Vždyť tehdy se veškeré nové modely automobilů na našem trhu důkladně testovaly v laboratoři i na silnici. Není tak divu, že jediný český zákazník koprodukce podniků AZNP (Automobilové závody, národní podnik) a LDD (Ludgate Design Development) za tuto exkluzivní škodovku nakonec uhradil tehdy neuvěřitelných 240.000 Kčs! Za tyhle peníze se tehdy daly při troše pořídit klidně dva skromnější rodinné domy, nebo natolik přepychová limuzína z Tuzexu, že se o ní lidem ani nezdálo. Případně tři sériové rapidy v karoserii kupé.

Tragická nehoda, nebo vražda? Otec Škody Octavia zemřel za podivných okolností

Zájemce o suverénně nejdražší škodovku na předrevolučním trhu tak získal unikát, který tehdy neměl obdoby. A nemá je ani dnes. Vždyť za podobný kousek dnes může klidně vyfasovat více než milion korun. A za podobnou sumu se dá v současnosti koupit slušně vybavený prémiový sedan střední třídy jakékoliv značky včetně „velké německé trojky“. Konkrétní červený kousek z dob ČSSR dnes sice k dispozici nemáme, ale podařilo se nám sehnat zcela totožný model – také s levostranným řízením, ale v rovněž důvěrně známém modrém pastelovém odstínu z dobové barevnice.

Zážitek hlavně pro okolí

Vrtošivou povahu škodovek z počátku 80. let nechme stranou, v tomto příběhu hrají hlavní roli emoce. Škody Garde & Rapid byly krásné vozy a právem si zasloužily pozici vlajkové lodi AZNP.

Škoda Favorit mohla být krásná. Pak na ni ale dolehly socialistické kompromisy

Estetický design kabiny, palubní deska z měkčených obkladů, uzamykatelná skříňka před spolujezdcem, sportovní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami, tvarované dveřní výplně, výškově nastavitelné přední sedačky, potahy nejvyšší jakosti, vzorně odhlučněný zadní motorový prostor – to vše patřilo u kupé ze závodu v Kvasinách k samozřejmostem.

S povedeným interiérem koresponduje také britská přestavba – veškeré „zářezy“ do karoserie jsou pečlivě zahaleny koženkou, a to včetně ochranného oblouku nebo rámu čelního skla. Odepínáme cvočky vzorně vypjatého plátna a směrem dozadu do útrob před motorovým prostorem pomalu smotáváme pečlivě dochovanou originální střechu. Práce je to snadná a po správném nácviku ji zvládne klidně i samotný řidič.

Tohle mohla být první Škoda Octavia od Giugiara. Václav Klaus byl ale proti

Na silnici se rapid proti sériovým sourozencům nechová nikterak neomaleně, pouze hučení čtyřválce za zády v kombinaci s proudícím vzduchem proniká do interiéru v mnohem intenzivnější formě. Zatáčky je třeba projíždět opatrněji, celek zkrátka i přes dodatečné výztuhy působí chatrněji. Oceňujeme však ponechání plně čtyřmístného interiéru. Cestování se staženou střechou je však v kupé podstatně příjemnější, neboť do kabiny proniká odshora svist větru a v plastových oknech se při couvání zrcadlí všechno možné. Jenže tenhle vůz byl zrozen pro letní zážitky. A ty dopřává posádce dodnes.

Škoda že se vývoje a výroby kabrioletu neujala samotná automobilka, s jistotou by nyní šlo o jeden z nejžádanějších domácích youngtimerů. Britská produkce v pouhých stovkách kusů naopak znamená, že je dnes určen pouze pro milionáře.

Škoda Octavia I ve skutečnosti skončila teprve nedávno. Našly se jasné důkazy

Made in Czech Britain

Anglická společnost LDD (Ludgate Design Development) z Tonbridge v hrabství Kent stavěla kabriolety ze škodováckých kupé krátce po představení garde. To se na exportních trzích od počátku prodávalo pod jménem Rapid, které se v Československu objevilo až s rozsáhlou modernizací v roce 1984. Garde se dočkalo pouze kabrioletu ve verzi Standard, prestižní model Lux byl představen až na základech inovovaného kupé.

Celkem firma LDD vyrobila 343 československo-britských kabrioletů. Potěšitelné je, že většina přeživších kusů už se do Česka během uplynulých let díky sběratelům vrátila. Naopak nepříjemnou zprávou je fakt, že zájemce o takové auto má dnes smůlu, ceny jsou horentní. Před půlrokem jsme například od jednoho z dnešních majitelů Rapidu Lux zaslechli, že pár dní předtím odmítl nabídku jistého slovenského zájemce v hodnotě 1.050 000.Kč…

Škoda Garde Turbo byla monstrem pro závody do vrchu. Zůstal z ní jenom vrak

Největší průšvih? Náhradní díly!

Klasické škodovky s motorem vzadu jsou servisně snadno udržovatelné, opraví je takřka každý. Jenže výměnných součástek ubývá, a navíc se některé zejména cenově dostávají do nezměrných výšin. Například stínítka zadních skupinových svítilen – zásoby originálních československých lamp i polských náhrad Hirsch jsou dávno rozebrané, a tak už si za ně prodávající v inzerci napočítají klidně i osm tisíc korun!

Přehlížená Škoda Garde neměla eleganci 110 R. Oprávněné emoce budí až dnes

Ještě horší situace panuje v případě vzácných britských kabrioletů, kde třeba ochranný rám karoserie nebo nové plátno prostě už není šance sehnat. Proto se při koupi tohoto unikátu vyplatí stav přestavby důkladně zkontrolovat, veškeré poškozené komponenty se totiž musí nově vyrobit.

Článek vyšel v časopisu Auto Tip 01/21. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.