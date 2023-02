Škoda před deseti lety? Rapid, Yeti i Octavia pod cenou dnešní základní Fabie. Superb stál 669 tisíc!

Ještě jednou se vraťme do nedávné minulosti. Máme ceníky všech modelů Škody. Je to zajímavé čtení.

Před nedávnem jsme se podívali na to, jak se Škoda Fabia změnila za deset let. Nové ceníky čtvrté generace jsme porovnali s dekádu starými a výsledek můžete vidět zde. Nicméně můžeme v minulosti klidně ještě chvíli zůstat. Napadlo nás, co byste si z autosalonu Škody mohly před deseti potenciálně odvézt za základní cenu dnešní Fabie. Zopakujeme si, že to dělá 369.900 Kč za Ambition s motorem 1.0 MPI (59 kW).

První na ráně je samozřejmě Škoda Citigo, malé městské vozítko, které se stalo velmi populárním pro rozvážkové služby a dožilo jako velmi výhodný elektromobil. Základní cena činila 181.900 Kč s motorem 1.0 MPI (49 kW). V žádné specifikaci Škoda Citigo nepřekročila hranici tří set tisíc, nejblíže k tomu byla motorizace na CNG za 297.900 Kč v pětidveřové karoserii. A jelikož jsme se na Fabii podívali posledně, půjdeme v hierarchii rovnou o kus výš.

Další na řadě je taktéž již zesnulý model - Roomster. V roce 2013 byl již po faceliftu a základní cena činila 272.900 Kč. Kdybyste chtěli dorovnat dnešní Fabii, byla by z toho nejvyšší výbava Elegance s motorem 1.2 HTP (51 kW). V nabídce byl i diesel, ale ten šel pod čtyři sta tisíc jen v základní výbavě Active a ve slabším provedení o výkonu 66 kW. Do ceny dnešní Fabie by šel koupit i Roomster Scout s motorem 1.2 TSI (63 kW) za 350.900 Kč.

Užitková varianta Roomsteru Praktik začínala na částce 239.863 Kč s motorem 1.2 HTP (51 kW). Za 351.788 Kč byl diesel 1.6 TDI (66 kW). Se slzou v oku se dá zavzpomínat i na Rapid, který nahradila Scala. Ten začínal před deseti lety pod hranicí tří set tisíc, dnešní Fabii by vyrovnal třeba s motorem 1.2 TSI (77 kW) v prostřední výbavě Ambition. Dala se za to pořídit i nejvyšší výbava Elegance s motorem 1.2 TSI (63 kW).

Pod čtyři sta tisíc šel koupit i model Yeti, s motorem 1.2 TSI (77 kW) vyšel na 349.900 Kč v akční výbavě Trumf Active. Nejlevnější diesel 2.0 TDI (81 kW) stál 403.900 Kč. Tady se mimo jiné hodí zmínit vrcholná varianta vozu, která stála 824.900 Kč. Dostali jste za to motor 2.0 TDI o výkonu 125 kW, pohon 4x4 a výbavu Laurin & Klement zahrnující třeba prémiový audiosystém nebo elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí.

Posledním vozem, který šel koupit pod hranicí dnešní základní Fabie byla celkem překvapivě Octavia. V roce 2013 byla její základní cena 334.900 Kč s motorem 1.2 TSI o výkonu 63 kW. Nadechněte se. Dnes je to 619.900 kč. Pravda, s motorem 1.5 TSI o výkonu 110 kW, ale stejně je to rozdíl. Pod hranici dnešní Fabie se dala koupit ještě silnější varianta motoru 1.2 TSI (77 kW) za cenu 364.900 Kč. Řeč je vždy o základní výbavě Active.

Jen tak pro zajímavost, Škoda Octavia RS stála s dvoulitrem o výkonu 147 kW 669.900 Kč. A Scout dostupný pouze v karoserii Combi vyšel na 676.900 Kč s motorem 1.8 TSI (118 kW) a pohonem všech kol. Teď už nám zbývá jediný model, a sice Superb. Pět výbav a čtrnáct různých verzí pohonu ve dvou karoseriích. Úplným základem byl Superb Active za 580.900 Kč s motorem 1.4 TSI o výkonu 92 kW.

Výbava Active neměla kontrolu tlaku v pneumatikách, kožený interiér, vnější zpětná zrcátka s automatickým sklápěním i bezklíčové odemykání. Nic z toho nebylo ani za příplatek. Naopak se připlácelo za hliníková kola, jinak byly ve standardu šestnáctky plecháče. Připlácela se dokonce i dvouzónová klimatizace, zbytek výbav ji měl ve standardu. Stejné to bylo i s tempomatem.

Superb dnes stojí v základní výbavě Ambition 880.900 Kč s motorem 1.5 TSI (110 kW) a automatem DSG. Ve standardu má hliníková kola, tempomat, parkovací senzory, dvouzónovou klimatizaci a LED světlomety. To jeho předchůdce musel připlácet 40.800 Kč alespoň za Bi-xenony.