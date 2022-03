Škoda pozastavuje výrobu a vývoz aut do Ruska. Většinu svých zaměstnanců již stáhla zpět do ČR

V souvislosti s válkou na Ukrajině stojí výroba v závodech v Kaluze a Nižném Novgorodu. Konflikt ovlivnil i dodávky dílů, po Enyaqu mají problém také Scala a Kamiq.

Situace ohledně napadení Ukrajiny Ruskou federací a probíhajícího konfliktu rychle mění situaci i pro českou automobilku. Od 3.3. 2022 stojí výroba elektrického modelu Enyaq iV, dokončení nekompletních vozů nyní není možné a Škoda proto upravuje výrobní program s ohledem na kompletaci předvyrobených vozů za pomoci dílů, kterých má nyní dostatek. Kvůli nedostupnosti kabelových svazků je dále ohrožena také výroba modelů Scala a Kamiq. Na Ukrajině došlo k pozastavení výroby v závodu Solomonovo, který staví vozy pro tamní trh, v zemi má Škoda tři přímé dodavatele a další dva, pracující v režimu just in sequence.

Pro Evropu má značka zásobu dílů na 6 až 25 pracovních dní dle typu, situaci ohledně komponentů i surovin a měnových výkyvů Škoda neustále monitoruje a vyhodnocuje, aby zajistila plynulé dodávky do výroby. Koncern Volkswagen nyní pozastavuje své aktivity v Rusku, již vyrobené vozy se sice k tamním zákazníkům dostanou, ale závody v Kaluze a Nižném Novgorodu až do odvolání stojí a zastaven byl rovněž export vozů do Ruska. Automobilka také organizuje návrat svých zaměstnanců na výjezdu v Rusku zpět do České republiky, většina jich už dorazila zpět, se všemi je pak značka v úzkém kontaktu.

Koncern Volkswagen společně se svými značkami přispěl milionem eur Organizaci pro pomoc uprchlíkům při OSN. Škoda Auto darovala vysoké částky na pomoc lidem, prchajícím z válkou postižené Ukrajiny, řeší pro ně ubytování a svým ukrajinským zaměstnancům nabízí asistenci při vybudování prostředí pro bezpečný život v České republice. Škoda Logistika se pak podílí na přepravě darovaných věcí a podporuje české humanitární organizace poskytnutím automobilů.