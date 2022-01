Škoda postavila Enyaq iV proti bezemisnímu letadlu. Nevzlétl, jeho výhody jsou však někde jinde

Škoda Auto chce, aby lidé začali brát elektromobilitu vážně a to i na delší vzdálenosti. Vzala proto model Enyaq iV a postavila jej do testu proti elektrickému letadlu.

Když dojde na elektromobilitu v souvislosti s cestováním na delší vzdálenost, často lidé mávnou rukou s tím, že to nefunguje. Škoda se však rozhodla ukázat, že současná technika elektricky poháněných strojů je na dostatečné úrovni pro nahrazení spalovacích motorů. Aby to bylo zajímavější, postavila model Enyaq iV proti nově vzniklému letadlu Pipistrel Velis Electro. Jedná se o čistě elektrický letoun vyvinutý ve Velké Británii, kde jsou aktuálně jen dva provozuschopné exempláře.

Ano, na první pohled jsou patrné rozdíly. Enyaq iV vybaven 82kWh v baterií má udávaný dojezd 510 km. Naproti tomu 21 kWh baterie ve Velis Electro umožňuje pouhých 45 minut letu, tedy přibližně 200 kilometrů. Jenže Enyaq iV jede po klikaté silnici s rychlostními omezeními, zatímco letadlo cestuje přímou čarou a díky 60 kW motoru dosáhne rychlosti až 180 km/h.

Silným argumentem pro elektromobilitu je hospodárný provoz. Letová hodina Velisu Electro stojí přibližně 59 Kč. S konvenčním letounem zaplatíte za stejný čas 2 000 až 2 360 korun. Podobně je na tom Enyaq iV, kde ujetí 160 km přijde řidiče na 123 korun, zatímco srovnatelné benzinové SUV si řekne o 797 korun. Po přepočtu vás 1,6 km bude v Enyaqu iV stát 2 koruny a v letadlu ještě o polovinu méně.

Právě cestovní náklady při nulových emisích jsou hlavními argumenty pro masivní zavádění elektromobility v Evropě. Benefitem pro okolí je navíc výrazné snížení hluku. Právě ten je podle Světové zdravotnické organizace druhým nejškodlivějším environmentálním faktorem (hned po znečištěném ovzduší), přičemž jeho hlavním původcem je právě dopravní ruch. Studie ukazují, že elektromobilizovaná doprava dokáže tento jev potlačit o více než 50 procent. To samé platí i o malých letadlech. Velis Electro je sice hlučnější než Enyaq iV, ale oproti konvenčnímu letadlu vychází také o polovinu lépe.

Ve srovnání s automobily je elektrifikace letectví výrazně pozadu. Odhaduje se, že elektrická letadla schopná přepravit 200 lidí budou komerčně životaschopná za 10 až 20 let. Velká Británie má v tomto ohledu výhodu. Podle tamní studie bydlí 82 procent obyvatel v okruhu 56 km od letiště. Do budoucna by tak mohla být lehká elektrická letadla zajímavou alternativou. To je ale hudba budoucnosti. Současnou realitou je více než 345.000 elektromobilů registrovaných ve Velké Británii, přičemž meziroční přírůstek oproti roku 2020 byl loni 186 procent.