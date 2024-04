Škoda postavila elektrický supersport. Je to splněný sen, zajezdit si s ním může každý

Tak se to povedlo a česká vlajka bude mezi ostatními ve videohře Gran Turismo 7. Projet se můžete od 25. dubna.

Automobilka Škoda se ve videohrách moc neobjevuje a když už, tak samozřejmě v žánru rallye. To se ale právě mění, protože naše domácí značka vstupuje do světa jedné z nejslavnějších herních sérií všech dob. Gran Turismo aktuálně brázdí pevné disky konzole Playstation u stovky tisíc hráčů po celém světě v již sedmém vydání. Relevantní se hra snaží být měsíčním aktualizováním obsahu, kdy v podstatě každý měsíc od vydání přidává hráčům něco nového, ať už je to auto nebo trať.

Gran Turismo má i své vlastní kategorie aut, kdy jedna z nich nese název Vision Gran Turismo. U ní jakoby říká automobilkám: „Jak by vypadalo auto podle vašich představ, kdyby prakticky neexistovala žádná pravidla“. Spousta automobilek na to slyší, je to pro ně skvělé designové cvičení a zároveň i marketingový nástroj, protože je vaše auto vidět mnohem víc než na kdejaké výstavě nebo na billboardu.

A tak vznikla Škoda Vision Gran Turismo, která je dostupná od 25. dubna ke stažení v rámci aktualizace v Gran Turismo 7. Škoda k designu vozu přistoupila podobně jako ostatní výrobci - vzala prvky ze svých starých aut a udělala placku na okruhy s pár prvky svého aktuálního designu. Není to ale jen o něm, auto musí také dobře jezdit.

„Gran Turismo neláká jen na špičkovou grafiku, hra si zakládá i na realistické simulaci jízdy. A tomu jsme museli návrh auta přizpůsobit. Vůz a jeho vlastnosti ve hře definuje více než stovka technických parametrů, z nichž některé jsou specifické pro náš design,“ vysvětluje Martin Porteš, který tým designérů pracujících na konceptu Škoda Vision Gran Turismo vedl.

Technicky jde o elektromobil s pohonem všech kol s lithium-iontovou baterií v podlaze s 800V architekturou. Vůz má čtyři elektromotory, dva na každé nápravě. Celkový výkon činí 800 kW (1088 koní). „Vision Gran Turismo jsme vyvíjeli jinak než sériové auto. U něj nejdřív definujeme vnitřní prostor a pak řešíme detaily, tady jsme začínali od toho, co je při závodním pohledu z kokpitu nejvíc vidět, tedy volant. Ten má veškeré potřebné herní prvky a design celého kokpitu na něj navazuje,“ vysvětluje interiérový designér Julien Petitseigneur.

Tvůrčí tým se řadí mezi fanoušky hry, takže tohle pro ně byl splněný sen. Dle tiskové zprávy tento vůz a vstup do hry iniciovala právě Škodovka. A vyšlo to! Teď už máme také svoje auto v této videohře, stejně jako Aston Martin, Ferrari nebo Lamborghini. Zajezdit si může každý, kdo má konzoli Playstation 5. Gran Turismo 7 koupíte v akci za tisícovku.