Škoda Popular Monte Carlo by dnes byla futuristický roadster. V očích designéra

Škoda nedávno představila projekt Ikony v novém kabátě, ve kterém designéři automobilky představují své vlastní moderní vize legendárních vozů historie značky. Seriál odstartovala interpretace 115 let starého Voiturette A jakožto autonomního kočáru a nyní pokračujeme další legendou, Škodou Popular Monte Carlo.

Model z druhé poloviny 30. let minulého století si vzal do parády Ljudmil Slavov, designér Škody původem z Bulharska, který v Česku žije už přes 20 let a u mladoboleslavské automobilky nyní působí v oddělení designu interiéru. I on považuje Popular Monte Carlo za jedno z nejkrásnějších aut vůbec.

Ve verzi kupé jde nepochybně o českou automobilovou legendu, přesto ale Slavov vybral jako základ pro svou inspiraci variantu roadster, kterou nyní čeká v muzeu Škody kompletní renovace. Výsledkem je tak koncept s dlouhou aerodynamickou siluetou, nízkým profilem s minimální čelním oknem a dvoumístným interiérem, kterému nechybí ani úložný prostor na závodní přilby.

Popular měl rychloměr coby základní informační prvek umístěný uprostřed palubní desky, tento detail byl zachován, avšak ve formě moderního hologramu. K jasným odkazům na originál zase patří na exteriéru splývavá záď s výraznou „ploutví“. Zato maska vozu dále rozvádí již zavedený styl dnešního designového směřování vozů škodovky, kde nechybí ani výrazné LED osvětlení.

Historickým odkazem je i logo. Namísto znaku automobilky dostal vůz coby hlavní grafický motiv červený kruh, který u originálu nesl nápis Monte Carlo. Designér však do něj umístil stylizované označení modelu. Jméno automobilky je pak vyvedeno na přídi v moderním písmu, stejně jako je tomu dnes na zádích dnešních modelů značky.

„Klasické logo mi pro masku přišlo moc retro a písmo působí hodnotnějším a elegantnějším dojmem. Škoda navíc v minulosti nápis místo loga u některých svých vozů používala, takže je to i odkaz k historii značky,“ dodává Slavov.

Nakonec stačí dodat, že originální Popular Monte Carlo vznikl v roce 1936 jako závodní speciál pro Rallye Monte Carlo. Jelikož vůz s posádkou Pohl/Hausman v soutěži uspěl (byl druhý ve své kategorii), rozhodla se pak Škoda vytvořit i silniční provedení označené Popular Sport Monte Carlo. To vzniklo v celkem 70 kusech s karoseriemi kupé a roadster.