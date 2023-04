Škoda poprvé ukázala modely, bez kterých se neobejde! Levný kompakt chybět nebude

Škoda Auto představuje sochy, které předznamenávají příchod čtyř zcela nových elektromobilů. Najdete mezi nimi kombi i sedmimístné SUV.

Naše domácí automobilka Škoda zveřejňuje své plány do budoucna a láká nás na nové modely. Nečekejte ale žádné koncepty, jde o sochy, které nám mají naznačit design modelů, které nás v následujících letech čekají. Konkrétně to znamená, že se do roku 2026 naplní plány o elektrické ofenzivě čtyřmi novými modely s elektrickým pohonem a modernizací dvou členů rodiny Enyaq. Do roku 2027 Škoda Auto investuje do elektromobility 5,6 miliard eur.

Ohledně čtyřech nových modelů máme alespoň naznačeno, o co půjde. První z nich nese označení Small (zlatý) a druhé má pracovní název Compact (šedý), nicméně i oficiální jméno Elroq, čímž nám Škoda dává na vědomí elektromobil o velikosti Škody Karoq. Dalším modelem bude Combi (světle šedé) a čtveřici nováčku završí sedmimístné SUV Space (zelené). Zde můžeme očekávat designové prvky nedávno představeného konceptu Vision 7S, půjde totiž o jeho produkční verzi.

Prvním ze zmiňovaných modelů bude právě Elroq, který by měl být představen již v roce 2024. Následovat bude městský crossover Small, u kterého můžeme očekávat délku 4,1 metru, objem zavazadlového prostoru jako u Scaly a především cenovku do 25.000 eur. Podle tohoto popisu můžeme očekávat příbuznost s nedávno představeným Volkswagenem ID.2All na platformě MEB Entry.

V roce 2025 nás pak čeká modernizace modelů Enyaq a Enyaq Coupé, u které se promítnou designové prvky již zmíněného konceptu Vision 7S. Model Combi o délce 4,7 metru bude uveden na trh v roce 2026. Zmíněné sedmimístné SUV Space pak bude mít na délku 4,9 metru a stane se novým vrcholem nabídky značky.

Se spalovacími motory ale samozřejmě konec není, stále jsou páteří pohonných jednotek značky a je tak nutné se o ně starat. Do konce letošního roku nás čekají nové generace modelů Superb a Kodiaq. V dohledné době pak Škoda modernizuje modely Octavia, Kamiq a Scala. Škoda Auto také v rámci koncernu Volkswagen přebírá odpovědnost za vývoj celé motorové řady EA 211.

„Se šesti novými plně elektrickými modely ve všech segmentech do roku 2026 směřuje Škoda Auto ještě rychleji k udržitelné individuální elektromobilitě. Společně s našimi novými modely s úsporným konvenčním pohonem a hybridy nabízíme to nejlepší z obou světů. Jsme tak v tomto přechodném období schopni uspokojit potřeby stávajících i nových zákazníků po celém světě“, říká Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto.