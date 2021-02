Škoda odhalila zákulisí vývoje Simply Clever prvků. Pro tato řešení má celý tým

Škoda uvádí, že v dnešních modelech značky najdete zhruba 30 až 40 Simply Clever prvků, přičemž s každým novým modelem přichází další. Pro chytré prvky výbavy jsou škodovky známé už více jak 17 let od chvíle, kdy byl koncept Simply Clever oficiálně představen. Teď značka umožňuje nahlédnout do vývoje některých vychytávek. Pro Simply Clever prvky má totiž Škoda svůj vlastní vývojový tým.

„Máme malé týmy, kde chytré nápady vznikají, zároveň také podporujeme vznik Simply Clever prvků v odděleních, která se starají o vývoj konkrétních částí vozu. Podporujeme všechny kolegy v tom, aby s myšlenkami přicházeli a aby se tyto myšlenky dostávaly do praxe. Nových nápadů máme v zásobě stále dost,“ říká Ladislav Kraus, který za část Simply Clever řešení zodpovídá.

Takto mohla vypadat první Octavia, kdyby Škoda neskončila v rukou VW

Na začátku je vždy funkční model a potřebné výkresy. Ty putují do oddělení nákupu, vysoutěží se dodavatel a po dodání dílu osm až devět týdnů probíhá v oddělení kvality vzorkování. Ladí se všechny detaily, modifikuje se materiál, hledí se, aby výsledný díl byl plně funkční, materiálově i výrobně kvalitní a dobře vypadal. Celý proces je odvislý od složitosti dílu, může trvat měsíce a klidně i dva roky. Cíl je jediný – najít co nejlepší, funkční řešení.

Mnohé z prvků přitom nejsou pevně vázány na daný model a jsou navrženy univerzálněji. Majitelé starších modelů vozu si tak mohou své auto vylepšit. Například chytré víčko s trychtýřem pro nádržku kapaliny ostřikovačů, které Škoda poprvé uvedla na Scale, lze pořídit samostatně a nasadit ho i do starších škodovek, ale samozřejmě i dalších modelů koncernu VW. V e-shopu automobilky dáte za nové víčko 99 korun.

Škoda Fabia ušla velký kus cesty. Skici a poznatky z vývoje odhalují, jak to začalo

Zdánlivá drobnost v podobě „revolučního“ víčka přitom prošla poměrně dlouhým vývojem. „Bylo několik variant. Vymýšleli jsme, testovali a upravovali tak, aby vše fungovalo optimálně. Aby se víčko snadno skládalo, vydrželo, aby pěna, která vzniká při lití kapaliny, stíhala hezky klesat a nic nepřetékalo. Jsou to drobnosti, ale nám to zabralo spoustu času,“ vzpomíná Kraus a dodává, že při vývoji v jeho týmu vyzkoušeli celkem pět různých variant (viz galerie).

Aby vám někdo neštípl škrabku

Někdy si drobnou změnu u Simply Clever prvků vyžádá i změna situace. Například známá škrabka na led, kterou měly doposud prakticky všechny škodovky ve víčku nádrže, se u elektrického Enyaqu iV přestěhovala do víka zavazadlového prostoru. Proč, když i Enyaq má víčko, byť kryje konektor pro nabíjení? „Při nabíjení zůstává víčko po celou dobu nabíjení otevřené a bez dozoru, proto jsme chtěli předejít možnému odcizení škrabky,“ vysvětluje změnu Miloš Jambor.

Chtěli byste Scalu RS? Škoda v Německu nabízí něco podobného, spoléhá na ABT

Není to přitom jediná změna, kterou vývoj škrabky na led za několik let prošel. Její první verze z polykarbonátu byla moc tvrdá a mohla při nesprávném zacházení poškrábat sklo. Druhá generace měla už funkční plochy z měkčího polyamidu, současná generace umí i změřit hloubku dezénu pneumatik, dle zlepšovacího návrhu jednoho autora.

Jak Škoda začínala v Indii? Prohlédněte si dobové fotky z montáže staré Octavie

Určité Simply Clever prvky mohou být na rozdíl od škrabky specifické jen pro některé modely. Týká se to hlavně řady nových nápadů, které přinesl právě Enyaq iV. Třeba čistítko na kabel, což je vlastně plastová objímka se dvěma čisticími houbičkami. U elektromobilů a plug-in hybridů je pole pro Simply Clever nápady dle automobilky zatím poměrně široké.

„Nápadů je spousta, některé už jsou hotové a čekají na svou příležitost,“ říká Kraus. Vývoj některých přitom trvá i tak dlouho jako vývoj samotného auta, jindy je to ale poměrně rychlá záležitost třeba na půl roku od nápadu k zákazníkovi.