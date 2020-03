Řada z vás má problém o Škodě Octavia RS mluvit jako ostrém modelu a popravdě řečeno se moc nedivím. Minulá generace mi prošla rukama několikrát, a přestože mám rád silná benzinová auta, jako nejlepší varianta, co se podvozku týče, mi přišla naftová verze s pohonem všech kol. RS je nejrychlejší octavia, spíše než konkurent Hyundaie i30 N, Fordu Focus ST či Renaultu Megane R.S. je to však spíše gran turismo.

Nová generace zřejmě nebude jiná. Ereso je první ze dvou v současnosti plánovaných derivátů čtvrté generace Škody Octavia. Na rozdíl od dobrodružněji laděného Scoutu, který se světu představí pravděpodobně až v rámci letošního hokejového mistrovství ve Švýcarsku, si mělo odbýt světovou premiéru na letošním autosalonu v Ženevě, který byl letos kvůli hrozbě šíření koronaviru zrušen. Vůz jsem si naštěstí mohl prohlédnout již dříve v ateliéru poblíž Mladé Boleslavi a tady jsou moje první dojmy.

Decentní jako vždy

Jen málokdo by od Octavie RS čekal šokující sportovní design. Vždyť i nová generace Golfu GTI a Cupry Leon jsou spíše vlci v rouše beránčím. Ereso vždycky bylo decentní, ale zároveň na první pohled jasně rozpoznatelné. V Mnichově Hradišti jsem si detailně prohlédl liftback i kombi, v obou případech poháněné novým plug-in hybridním ústrojím. V nabídce sice budou i ryze spalovací verze s motory 2.0 TSI (180 kW) a 2.0 TDI (147 kW), plug-in hybrid je ale pro Škodovku tak důležitý, že mu měla být v Ženevě věnována hlavní pozornost.

Když si v galerii porovnáte oficiální a už na první pohled hodně „vymazlené“ fotky s těmi, na kterých je i moje maličkost, zjistíte, že tady něco nehraje. „Vymazlené“ ereso je na jízdních fotkách blíže u země a jeho disky jsou krásně zarovnané s lemy blatníků, ve skutečnosti jsou ale zadní kola více utopená a světlá výška je stejná jako u běžné octavie. Verze s motory 2.0 TSI a 2.0 TDI budou mít světlost nižší o 15 mm, oproti nové Cupře Leon je to ale pořád málo. Ta je vpředu nižší o 25 a vzadu o 20 mm v porovnání s klasickým leonem.

Zatímco v minulé generaci se černé prvky karoserie vázaly třeba k paketu Challenge, nová Octavia RS bude mít masku chladiče, kryty vnějších zpětných zrcátek i odtrhovou hranu na víku kufru u liftbacku v černé barvě už ve standardu. Možná vám to připadá jako prkotina, jen se ale podívejte na předek, jak hezky prokouknul. Běžná octavia má totiž chromovanou masku chladiče lemovanou nehezkou černou lištou, která se u eresa opticky ztrácí.

Je tady zároveň pár prvků, které sice dokreslují sportovní ráz, ale na funkčnost vozu nemají vliv. Řeč je o rozměrných černých plástvích pod předními diodovými mlhovkami, kterými by mohl vstupovat vzduch k brzdám, či svislých lištách na zadním nárazníku – jsou slepé stejně jako pravá koncovka výfuku. Zda to tak bude i u verzí s motory 2.0 TSI a 2.0 TDI, zatím nevíme, protože ty nám ještě Škodovka neukázala. Benzinové ereso minulé generace však kouřilo z obou koncovek.

Vůz bude v základu vyjíždět na 18palcových kolech, zpoza nichž vykouknou rudé třmeny brzd. Jsou výkonnější než u standardních octavií, proto počítejte s tím, že na zimu neobujete menší než 17palcová kola. Za příplatek dostanete i devatenáctky s pneumatikami 225/40 R19. Takové, na jakých stály vozy v ateliéru. Ve standardu bude podvozek bez možnosti nastavení tuhosti tlumičů (tlumiče DCC budou za příplatek) a u plug-in hybridu nepočítejte ani s diferenciálem VAQ, známým už z Octavie RS 230. Ten v zájmu zlepšení jízdních vlastností v zatáčkách dostane až ryze benzinová verze. Progresivní řízení je nicméně jistota.

Ta sedadla!

Očekávaná „gétéčkovitost“ se nevytratila ani z interiéru. Sedadla (v základu látková, za příplatek čalouněná kůží a Alcantarou) jsou široká, pohodlná a ukotvená přiměřeně nízko vůči podlaze. To znamená, že si v nich na dlouhých cestách jistě hezky pohovíte, v zatáčkách vás bočnice dovedou podržet a při vystupování se příliš nenadřete. Volant je na rozdíl od běžných octavií tříramenný, spodní svislé rameno s plaketou RS je ale od pohledu doděláno dodatečně.

Eresu bylo uzpůsobeno i digitální prostředí před řidičem, na hlubší osvojení ovládání přístrojového štítu a zcela nového infotainmentu však dojde později. Přístrojovka dostala dekory připomínající uhlíkové vlákno a místo látkového čalounění byla použita na dotek příjemnější Alcantara. Prošívání může být rudé (tak jako v případě vystavených vozů), nebo stříbrné. Za sebe říkám, že první varianta rozhodně nevypadá špatně.

U plug-in hybridu bude nutné počítat s jistými ústupky vůči přepravní kapacitě. Stejně jako u Superbu iV totiž pod podlážkou zavazadelníku najdete lithium-iontový akumulátor s kapacitou 13 kWh, který představuje úložiště energie pro 85kW elektromotor umístěný mezi šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou DQ400e a spalovacím motorem. Tím je upravená čtrnáctistovka TSI s výkonem 110 kW.

Zatímco běžný liftback má kufr o objemu 600 litrů a kombi pojme o 40 litrů více, plug-in hybrid má 450, respektive 490 litrů. Po sklopení zadních opěradel i nadále vznikne téměř rovná ložná plocha, podlážku ale kvůli zástavbě akumulátoru nelze nastavovat ve dvou rovinách. Zvednout ji samozřejmě můžete, najdete ale obrovskou díru, do níž schováte nabíjecí kabel a pár drobností. A když už jsme u toho zmenšování, nesmím zapomenout ani na palivovou nádrž. Ta má 40 litrů, tedy o 5 litrů méně než u běžných předokolek.

Motory už známe dávno

V době, kdy jsem se účastnil focení vozů, které vidíte v galerii, neexistovala oficiální verze tiskových materiálů, natož kompletní technická data. O Octavii RS iV vám proto můžu řídi leda to, že systémový výkon činí 180 kW, točivý moment je 400 N.m, hnaná budou přední kola a předpokládá se, že vůz na jedno nabití 13kWh akumulátoru ujede čistě na elektřinu asi 60 km.

Maximální rychlost Octavie RS iV činí 225 km/h, zrychlení z nuly na stovku zabere 7,3 sekundy a kombinovaná spotřeba by se měla pohybovat okolo 1,3 l/100 km. Díky tomu nebude problém vůz dostat na EL značky, parkovat zdarma na modrých zónách v Praze a jezdit na českých dálnicích bez známky.

Je ale důležité si uvědomit, že nová Octavie RS není pouze o verzi iV, ale že nabídne možnosti i pro ty, kterým plug-in hybrid nevoní. Výroba verzí s motory 2.0 TSI/180 kW a 2.0 TDI/147 kW začně podle předběžných informací v září. Zatímco ryze benzinové ereso bude mít poháněna přední kola a vybrat si budete moci mezi manuální šestistupňovou a automatickou sedmistupňovou převodovkou DSG, diesel má nový motor 2.0 TDI Evo kombinovaný s automatem a nabídne i pohon všech kol. Dynamické parametry nebo spotřebu paliva však zatím Škodovka neprozradila.

Nová Octavia RS podle očekávání nabídne tytéž motory, co minulý týden představené deriváty Volkswagenu Golf. S tím rozdílem, že zatímco sestava agregátů Škody je kompletní a pro tuto chvíli nikdo nepotvrdil, že by mělo dorazit něco ještě silnějšího, golf na svou vrcholnou verzi ještě čeká. Nové erko se ukáže už brzy a podle dříve uniklých dokumentů bude mít motor 2.0 TSI o výkonu 245 kW.

Co bude dál?

Ačkoliv se vám to možná nezná, Octavia RS je pro Škodu hodně důležitá. Na některých trzích tvoří i více než 20% prodejní podíl modelu Octavia jako takového. Vzhledem k tomu, co všechno Evropská unie do budoucna chystá stran emisí CO 2 , je docela dost možné, že bude Škoda nejvíce tlačit právě plug-in hybrid. Ten totiž dokáže s flotilovými emisemi hodně zamávat.

Otázkou zůstává, za jakou cenu. Bude to tři čtvrtě milionu? Nebo milion? Na to teď není snadné odpovědět. Škoda totiž zatím jen naznačila, kdy má v plánu vypustit nové ereso do světa. Bude to ve třetím kvartálu letošního roku, více se mi zjistit nepodařilo. Do té doby bychom už měli oficiálně vědět, jak vypadá nová Octavia Scout. Nedávno už sice unikly vizualizace karoserie, ale víte co, sichr je sichr.