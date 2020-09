Škoda nás společně s dalšími českými a slovenskými novináři pozvala na první jízdy s ekologicky zaměřenými verzemi nové octavie. Hlavní hvězdou byl bezpochyby plug-in hybrid, který známe již z modelu Superb. V následujících týdnech se tyto vozy objeví i na klasických českých testech, mohli jsme si tak alespoň dát první ochutnávku.

Při té příležitosti jsme se zaměřili především na novou Škodu Octavia RS iV. V ostře laděném bestselleru domácí značky jsme se totiž ještě neprojeli. Sourozenecký Volkswagen Golf GTI jsme už řídili, ovšem pod jeho kapotou bilo čistě spalovací srdce. Souhra dvou rozdílných motorů v řeči zábavy byla pro nás novinkou.

Škodu Octavia RS koupíte za minimálně 889.900 Kč. Dostanete za to nový naftový motor 2.0 TDI Evo o výkonu 147 kW. Za plug-in hybrid dáte minimálně 939.900 Kč. Stejné peníze chce Škoda i za dvoulitr TSI. Základem RS iV je přeplňovaný čtyřválec 1.4 TSI, který sám o sobě produkuje 110 kW (150 koní) mezi 5000 a 6000 otáčkami.

koda Octavia RS 2020 v ČR: Ceny všech dostupných verzí Motor Cena 2.0 TSI/180 kW 6M 889.900 Kč 2.0 TSI/180 kW DSG 939.900 Kč 2.0 TDI/147 kW DSG 889.900 Kč 2.0 TDI/147 kW DSG 4x4 954.900 Kč 1.4 TSI PHEV iV/180 kW DSG 939.900 Kč *za kombi se připlácí 40.000 Kč

Třífázový synchronní elektromotor s permanentním magnetem je uložen přímo v šestistupňové automatické převodovce DQ400e. Dává výkon 85 kW (o 10 kW víc než u standardního iV) a 300 N.m točivého momentu. Spoluprací obou pohonných ústrojí dosáhla Škoda kombinované hodnoty 180 kW (245 koní) a točivého momentu 400 N.m.

Baterie o kapacitě 13 kWh vydrží vozu k ujetí asi 60 kilometrů čistě na elektřinu. Je umístěna v přední části zavazadlového prostoru a najdete ji po odejmutí podlážky. Uvidíte pak ale jenom její „sarkofág“, ve kterém se vše skrývá. Je to také důvod, proč dostanete v tomto modelu menší zavazadlový prostor. 450 litrů (490 l pro kombi) ale i tak musí většině lidí stačit.

Tolik tedy k teorii, teď praxe. Písmena RS a vyšší výkon nejsou to jediné, co vám dá Škoda u ostré verze navíc. Předně jde o čistě subjektivní vzhled, který je za mě hodně povedený a líbí se mi více než nový VW Golf GTI. Čistě spalovací verze ostré octavie, které jsou mají světlou výšku o 15 mm nižší v porovnání se standardními octaviemi, však vypadají ještě dravěji.

Na výběr máte ze čtyř druhů kol - dvoje osmnáctky a dvoje devatenáctky. Řídili jsme verzi s disky Altair Aero s pneumatikami 225/40 R19. Uvnitř vás vedle dekorů a volantu se třemi rameny místo dvou určitě potěší i nová sportovní sedadla.

Sedadla vás pevně drží, ale klidně v nich vydržíte půl dne bez bolesti zad. Takové BMW M135i xDrive vás kvůli tvrdým sedadlům uvnitř očividně moc dlouho nechce. Novinkou je středový airbag, který je na straně řidičova sedadla.

Stejně jako v případě Superbu iV vůz po nastartování využívá akumulátor a spalovací motor do hry běžně moc často nezapojuje. Tedy alespoň v případě, že máte dostatečně nabito. Režim Sport podřizuje obě pohonná ústrojí dynamice, na stovku se dostanete za 7,3 sekundy a maximální rychlost je omezena na 225 km/h.

Oproti 150 kilowattům ve standardním iV je těch 30 kW navíc hodně znát. RS iV se umí hezky sebrat a decentně vás mačkat do sedačky. Lehkou prodlevu převodovky pak kompenzuje okamžitým přívalem točivého momentu elektromotoru. Střídání pohonů zaznamenáte pouze pokud se na něj soustředíte. Žádné podivné škubnutí se nestane.

Při jízdě ve sportovním režimu si nelze nevšimnout uměle vytvořeného zvuku motoru. Místo simulace něčeho zajímavého ale jen bubnuje a ve středních otáčkách je vyloženě otravný. Po uvolnění plynu se okamžitě vytratí a slyšíte jen tiché doznívání čtyřválce.

Přitom je to škoda, protože zvenku má vůz docela příjemný zvuk a to i přesto, že je pravá koncovka výfuku slepá. S rourami od některého z věhlasných výrobců by mohl vůz znít pěkně. Na umělý zvuk se však dá vyzrát individuálním jízdním režimem, kde si doprovod vypnete a zbytek auta necháte ostrý.

Tedy ne tak úplně ostrý. Zkratka Rally Sport už tři generace znamená spíše rychlejší cestování s tužším podvozkem. To zůstává i u nového vozu. K RS dostanete standardně progresivní řízení, čitelnější podvozek a vzadu víceprvkovou nápravu. Velmi solidní jsou i větší brzdy. To vše dostanete v rámci celého modelového portfolia RS bez příplatku.

Do práce a z práce vás ostrá octavia odveze v nečekaném komfortu. Velkou zásluhu na tom má adaptivní podvozek za 25 tisíc korun, který tlumí jedna radost. Podvozek funguje jako v o třídu vyšším autě. Bez přehánění je tak komfortní, jako třeba v Lexusu ES. Příjemně se houpe a i hluk od pneumatik pouští dovnitř jen minimálně.

Tlačit vůz k ostré jízdě podle mě nemá po prvním seznámení moc význam. I nejostřejší režim podvozku a motorů je poměrně odtažitý. Řízení má nepřirozený odpor a hodně zatížený podvozek začne v utažených zatáčkách zmatkovat. Lehký čumák si sice snadno nasměřujete do zatáčky, ale gumy začnou poměrně brzo kvílet. Ve vyšší rychlosti už piští pod velkým zatížením i zadní kola. Rozhodně by tady pomohl přední diferenciál VAQ, kterým však plug-in hybrid není vybaven.

Pro jistotu jsem to tedy otočil a projel ten samý úsek několika zatáček ještě jednou, ale tentokrát spíš středním tempem. Bylo to mnohem lepší. Motory umí pěkně vytáhnout ze zatáček a podvozek je i v nejostřejším režimu velmi příjemný. Největší pochvalu ale zaslouží brzdy, které jsou prostě skvělé. Do toho ta vynikající sedadla. Je to prostě pohoda, jaká by měla být.

Ještě větší pohoda je spotřeba. Běžnou jízdu jsem na úseku dlouhém 42 km zdolal za 2,4 l/100 km a 9,2 kWh/100 km. Ostrou pak za 5,8 l/100 km a 4,2 kWh/100 km. Pro koho je tedy přesně tohle auto určené?

Řekněme, že potřebujete služební auto a rádi se občas svezete. Chcete po svém šéfovi tedy takové, které vám to bude schopné poskytnout. A obyčejná Škoda Octavia RS je na to ideální. Šéf ale ví, že jezdíte často po městě a využijete jízdu na elektřinu. A v ten moment řeknete: „Ha, chci RS iV!“

A rázem budete mít na pohled příjemné a jízdně velmi pohodlné auto, které nešetří výbavou. Díky značkám EL váš šéf ušetří za parkování na modrých zónách v Praze a za dálniční známku. V případě, že budete často nabíjet pak i za palivo.

Na těžkopádnost danou vysokou hmotností (1695 kg sedan, 1707 kg kombi), si budete muset zvyknout, stejně jako na další neduhy standardního modelu. A to, že Škoda Octavia RS iV není vyloženě sportovní auto, už dávno určitě víte. S novou generací se toho na vlastnostech vozu moc nemění. Na to, jaké to bude s jinou motorizací, si ale budeme muset počkat, stejně jako na chování modelu RS iV na českých silnicích.

Bude určitě zajímavé, jak si tento vůz povede ve srovnání s čistě spalovacími sourozenci. Kompletní technická data všech verzí však prozatím nemáme. Brzy se také podíváme na standardní model iV, se kterým jsme se také projeli.