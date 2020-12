Jsou tradice, které by se měly dodržovat. Třeba že by Škoda Octavia měla mít verzi RS. Jenže ne vždy to bylo jen o benzinu. Vlastně pouze první generace neměla jiný motor než ten, který spaluje benzin. S druhu generací dorazila i naftová verze, měla ji i třetí, tedy minulá generace, a co se českého trhu týče, uvádí Škodovka velký zájem právě o naftové verze.

Od roku 2013, kdy vstoupila třetí generace Škody Octavia RS na trh, bylo v Česku registrováno více než 14.400 kusů eresek, z nichž 57 procent mělo pod kapotou naftový dvoulitr. To se pak člověk nemůže divit, že se automobilka v případě Kodiaqu RS rozhodla pro naftové biturbo, které se prakticky hned stalo hitem i navzdory vysoké pořizovací ceně.

Dny Škody Kodiaq RS TDI jsou sečteny. Přijde o motor, hybridu se asi nevyhne

Současná generace Škody Octavia RS vstoupila na český trh nejdříve v provedení iV, tedy s plug-in hybridním pohonem kombinujícím benzinovou jedna-čtyřku, elektromotor, více než 130 kilogramů vážící akumulátor a šestistupňovou převodovku DSG. Vzhledem k přísným emisním limitům to bylo nevyhnutelné, o sportovní auto se ale aspoň podle mého názoru nejedná. Jenom se tak tváří, stejně jako Cupra Leon e-Hybrid, s níž jsem se nedávno svezl. Octavia RS iV je v podstatě to samé v „světle zeleném“. Respektuji ji, ale sám bych se poohlédnul po něčem jiném.

Ještě štěstí, že je možnost výběru. Kdybych se měl v případě novinky řídit pouze podle toho, v jakých konfiguracích se prodávala předchozí generace, musel bych pro první krátké testování sáhnout po naftové předokolce v černé barvě Magic. Já se však vrátil do minulosti a zavzpomínal na první novodobé ereso výběrem benzinové předokolky s manuální převodovkou. Karoserie kombi byla jasná – jednak mi přijde hezčí a potom jsme národ kombíkářů, takže nebylo o čem přemýšlet.

Za volantem nové Cupry Leon ST PHEV: Sportovní hlavně naoko, přesto důležitá

Nic se nepodcenilo

Benzinová Škoda Octavia RS vychází na nejméně 889.900 Kč, kombík je o 40.000 dražší. Za tu cenu dostanete spoustu výbavy, kterou jsme rozebírali již dříve, ale hlavně dvoulitrový čtyřválec TSI (EA888) čtvrté evoluce, který vychází z jednotky použité v Octavii RS 245 minulé generace. Motor prošel úpravami ve vztahu k lepší efektivitě, má nový tvar dna pístů, zvýšený vstřikovací tlak na 350 barů, nové těsnění u klikové hřídele, vylepšené výfukové potrubí i systém zapalování.

Výkon a točivý moment se oproti předchůdci nezměnily – stále činí 180 kW a 370 N.m, zrychlení z nuly na stovku zabere 6,8 (manuál), respektive 6,7 sekundy (automat). Nic výkonnějšího Škodovka momentálně v plánu nemá. Jednak by nebylo jisté, že silnější benzinové ereso, třeba i s pohonem všech kol, najde dostatek zájemců, a pak je tady také otázka emisí, které by momentálně nebylo čím kompenzovat.

Škoda Octavia RS si v Německu sáhla až na dno. Místy to vypadalo, že vyletí z trati

V základní sestavě techniky dostanete také strmější progresivní řízení (2,13 otáčky mezi dorazy namísto 2,7 u běžné octavie) a zejména elektronicky řízený lamelový diferenciál VAQ mezi předními koly. Měla jej už Octavia RS 230, později RS 245, a jde v podstatě o malý zázrak nápomocný při průjezdech zatáčkami. Diferenciál pracuje v režimech Normal a Sport a v případě potřeby dokáže na jedno kolo přenést až 1600 N.m. To je třikrát více, než kolik dokáže systém XDS+ standardních octavií, založený pouze na přibrzďování protáčejícího se vnitřního předního kola klasickými brzdami.

Vyrážíme. Bude i nějaká zábava?

Stejně jako v případě nové Octavie Scout, o které jsme si povídali včera, jsem měl na jízdu s eresem zhruba hodinu času. To není moc, na druhou stranu ale Škodovka vybrala hezkou trasu vedoucí z Mladé Boleslavi na Svijany (na dálnici si motor TSI vzal asi 8 l/100 km), dále na Žďár, Českým rájem kolem hradu Kost až do Sobotky a odtud po silnici 16 zpátky do Mladé Boleslavi.

Škoda Octavia RS iV konečně v pohybu. Nemá žádný zvuk, ale hlavně že je eko

Octavia má ve standardu o 15 mm snížený sportovní podvozek, ta „moje“ však byla vybavena tlumiči DCC. To znamená, že se může při dlouhých přesunech hezky pohupovat v komfortním režimu, ztuhnout v tom sportovním, nebo být něčím „mezi“ v režimu Normal, který je po nastartování volen automaticky.

Šel jsem zlatou střední cestou a nelitoval. Benzinová Škoda Octavia RS je při běžné jízdě komfortní, tichá, v rozměrných sedačkách s integrovanou hlavovou opěrkou a prodlužovatelnými sedáky vás příliš nesvírá, ale pořád se máte v zatáčkách do čeho zapřít. Motor se při dálniční rychlosti jenom laxně převaluje a je naprosto tichý, zároveň má ale dost síly na to se rychle sebrat a nechat za sebou většinu silničního osazenstva. Octavia RS není raketa, ale „tak akorát“ auto ve všech myslitelných ohledech. Taková dosud vždycky byla a jsem rád, že si taková i zůstává.

Nová Octavia RS je prý výhodnější než ta stará. Podívejte se, jak na to Škoda přišla

Na okreskách jsem si už dovolil trochu přitlačit, přestože byly silnice oslizlé, místy snad i namrzlé. Ve sportovním režimu motor lehce změní charakter, je ostřejší a doprovázený akustickým šidítkem, díky kterému zní jako čtyřválcový boxer od Subaru. Není to tak nepříjemný zvuk jako u plug-in hybridní Cupry Leon e-Hybrid, přesto jsem doprovod v individuálním režimu vypnul a nechal sportovní mód motoru, řízení a tlumičů s jinak plynule nastavitelnou charakteristikou.

V řízení s progresivním převodem mám naprostou jistotu, přesně vím, co se s předními koly děje, v nájezdech do zatáček si tu a tam „kopnu“ meziplyn, který řízení motoru samo neumí. Kam 4,7 metru dlouhý kombík posílám, tam jede. Diferenciál VAQ funguje skvěle, krásně plynule stejně jako u Golfu GTI, se kterým jsem v rámci mezinárodní prezentace jezdil v půlce srpna. Nechci dělat překvapeného, dalo se to čekat.

Opel Insignia GSi po faceliftu má české ceny. Je výhodnější než Octavia RS TSI!

Vezu se rychle, bavím se u toho, vnímám, jak vůz funguje jako celek, a v podstatě nepřicházím na to, co bych mu mohl na první dobrou vytknout. Řazení má pevné a přesné, pedály nekladou zbytečně velký odpor, snad jen bubnování od zadní nápravy, které jsem zmiňoval už u skautu, je slyšet víc, než bych si představoval. A to jedeme na 18palcových kolech.

Škoda Octavia RS: Základní technická data a české ceny běžných spalovacích verzí Motor 2.0 TSI 2.0 TSI 2.0 TDI 2.0 TDI 4x4 Zdvihový objem [cm3] 1984 1984 1968 1968 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 180/- 180/- 147/- 147/- Točivý moment [N.m/min] 370/- 370/- 400/- 400/- Převodovka 6M 7A 7A 7A Max. rychlost [km/h] 250 250 249 (245) 243 (238) Zrychlení 0-100 km/h [s] 6,8 6,7 7,4 6,8 Základní cena [Kč] 889.900 939.900 899.900 954.900 Údaje v závodkách platí pro kombi, za kombi se připlácí 40.000 Kč

Závěr

Octavii RS nevnímám jako něco „hot“. Je to zkrátka rychlá Škodovka, která nemá v plánu konkurovat 300koňovým vozům Cupra a Volkswagen. Na to jsou karty v koncernu rozdané jasně. Se 180kilowatty může být alternativou třeba i k Opelu Insignia GSi, který je ale o něco větší. Není tím typem auta, které z vás udělá řidičského mistra, výborně však kombinuje každodenní použitelnost s příjemně sportovním naturelem. Taková byla vždycky a i v nejnovější generaci zůstává svá.

V diskusi pod pondělním článkem, který upozorňoval na první svezení s eresem a skautem, jste se ptali například na to, zda si umí benzinové ereso „řachnout“ do výfuku. Neumí, tedy alespoň verze s manuální převodovkou, kterou jsem si vyzkoušel. Ale že by mi to nějak vadilo…

K diskusi je i cena v porovnání s minulou generací. Pokud budeme porovnávat pouze čísla v ceníku, dostáváme se na rozdíl až 123.000 Kč v neprospěch čtvrté generace (2.0 TSI/180 kW, manuál). Cena výbavy, kterou má novinka navíc proti třetí generaci už ve standardu, však v létě letošního roku činila přes 126.000 Kč. Dříve jsme hlavní rozdíly ve výbavách rozebrali podrobně a dohadovat se o nich nechci, jen mě zajímá jedna věc: kolik by podle vás, čtenářů Autorevue.cz, měla stát základní Škoda Octavia RS s benzinovým motorem, manuální převodovkou a karoserií liftback? Těším se na odpovědi!