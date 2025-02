Škoda Octavia po faceliftu se na českém trhu prodává od února loňského roku (tehdy byly zveřejněny první ceny) a sportovněji střižená verze RS ji následovala zhruba v polovině loňských letních prázdnin. A změn se událo více, než by se mohlo na první pohled zdát.

Co se v rámci faceliftu změnilo, jsem podrobně popsal již loni v únoru během oficiálního představení vozu. Ve zkratce ale připomenu, že místo litrového motoru TSI je novým základem jedna-pětka TSI, vůz je osazen bezproblémovou generací infotainmentu MIB4, v nabídce zůstala jediná čtyřkolka (2.0 TSI/150 kW). Ereso pořídíte pouze s motorem TSI posíleným na 195 kW a 370 N.m, předním pohonem a automatem DSG, a všem verzím zmizely mlhovky, které jsou nyní součástí hlavních světel coby.

O Škodě Octavia po faceliftu toho bylo napsáno již mnoho, a přestože změn skutečně není málo, není na místě uvažovat o tom, že by se výrazně změnila její pozice na trhu. Octavia stále skvěle funguje jako auto pro každý den – takový ten „neviditelný“ sluha, který skvěle odvede svou práci, ale emoce z něj budete dostávat jen těžko. Tedy až na derivát RS – ten by rozhodně nějaké emoce předávat měl.

Octavia RS jako auto pro každý den

V běžných podmínkách jsem si novou Škodu Octavia RS vyzkoušel již koncem loňského roku a když jsem auto vracel, uznal jsem, že se jim to v Mladé Boleslavi zase podařilo. A co vlastně? No vyrobit auto, které svým decentním sportovním vzhledem otáčí hlavy, má výkonu tak akorát a můžete se v něm vydat napříč Evropou, aniž by vás jízda na tužším podvozku a velkých kolech jakkoliv fyzicky omezovala.

Měl jsem žlutý kombík na devatenáctkách Elias opatřených aerodynamickými kryty a tolik palců (nahoru) jsem už dlouho nenapočítal. Vůz s podvozkem DCC nastavitelným v 15 krocích není ani v tom nejměkčím nastavení houpavý, ale rozdíl mezi „dorazy“ je znát na prvních pár metrech jízdy.

Jezdil jsem nejčastěji v „normalu“, protože tento mód mi z hlediska běžného denního použití přišel nejlepší. Samozřejmě existuje i režim Individual, který auto přiblíží osobním preferencím a klidně umožní kombinaci vláčnějšího podvozku, „naštvaného“ motoru a „měkkého“ řízení, díky kterému se zatáčkami můžete protahovat lehounce jako v limuzíně. Řízení je už ve standardu progresivní, takže nevidím nejmenší důvod, proč se v zatáčkách přetahovat s tuhým posilovačem.

Objektivně vzato nemá Škoda Octavia RS s benzinovým dvoulitrem zásadní chyby. Možná ty chybějící mlhovky, ale ty v jisté formě zůstaly. Mohla by mít manuální převodovku, ale automat DSG se dvěma mokrými spojkami pracuje naprosto bezchybně. Dokonce i moje kombinovaná spotřeba okolo 9 litrů, ovlivněná i rychlejšími přesuny po dálnici, není na 265koňový benzinový motor přehnaná. Všechno ostatní, co byste Škodě Octavia RS vytkli, je subjektivní.

Octavia RS jako auto na okruh

Měl jsem to štěstí, že jsem dostal pozvání na prezentaci RS modelů Škoda do Chorvatska. Týkala se hlavně nové generace SUV Kodiaq RS, jenže zatímco o něm vám budu moci více sdělit nejdříve příští pondělí, o Octavii RS na okruhu můžu psát a mluvit doaleluja.

Pokud máte Chorvatsko spojené pouze s letní dovolenou a válením na pláži, vězte, že tam bylo a stále ještě je i závodní vyžití. Šest kilometrů dlouhý městský závodní okruh Opatija hostil v letech 1969 a 1970 a následně v letech 1972 až 1977 Velkou cenu Jugoslávie silničních motocyklů. Ta se následně v letech 1978 až 1990 jezdila severně od Rijeky na 4168 metrů dlouhém závodním okruhu Grobnik, který na rozdíl od okruhu Opatija funguje dodnes. A právě na Grobniku proběhlo moje chorvatské „rande“ s rychlou Octavií RS.

Všechno mělo svá pravidla: jezdilo se ve vláčku za vedoucím vozem, který řídil finský soutěžák Emil Lindholm, mistr světa v kategorii WRC2. Naše vozy byly naprosto sériové, včetně letních pneumatik Bridgestone Potenza S005. Nikdo nic neměřil, nikdo neprohrál ani nezvítězil, ale jak kdysi řekl jeden člověk (myslím, že jsem to byl já), i jediné rychlé kolo na okruhu o autě prozradí více než desítky kilometrů v běžném provozu na okreskách. Ta další pak prozradí mnohé o řidiči, ale to sem teď netahejme.

Grobnik je krásný okruh prošpikovaný pasážemi, kde se i relativně běžné auto jako Octavia RS dokázalo rozjet téměř na 200 km/h. V mých rukou, podotýkám – profík by nebrzdil tam, kde nemá, a vytáhl by rychlost jistě ještě mnohem výše. Jsou tu pasáže, které po zvolení špatné stopy nic neodpouštějí, a pro zachování řidičské důstojnosti bylo prostě nutné ubrat. A také na první pohled snadné zatáčky, v nichž řidič nabyde dojmu, že už je z nejhoršího venku a může na to zase šlápnout, aby záhy zjistil, že ho teprve čeká apex a on už posílá sílu na vytočená přední kola. Zkrátka nesmírně zajímavý okruh.

Kdybych seděl v opravdovém závodním voze, možná by to skončilo průšvihem, anebo bych byl naopak pomalejší než v běžné sériovce. Octavia RS je ale pořád hlavně rychlé cestovní auto, vybavené systémy, které dokážou smáznout spoustu řidičských chyb (ba i hrubek). Nenavodí ve vás pocit závodníka, ale hezky se v ní svezete a možná vás i překvapí, co všechno si nechá líbit.

Základem jsou už rozměry karoserie – delší auto s delším rozvorem náprav bude vždycky stabilnější než hbitý prcek, na druhou stranu ten vám pak frnkne v zatáčkách. Jel jsem s tlumiči nastavenými na největší tuhost a znovu se mi ukázalo, že i na okruhu je to vlastně málo. Škoda Octavia RS se v zatáčkách naklání, je hezky vláčná a nechá vás pohrávat si s hmotností. Ale drží! A na brzdách s ventilovanými kotouči o rozměru 340×30 mm vpředu a 310×22 mm vzadu neplave. Pomáhají tomu i zmíněné pneumatiky Bridgestone Potenza S005, vyvinuté společně s výrobcem přímo pro toto ereso (tvrdí Škodovka).

To nejdůležitější se však nachází mezi předními koly. Škoda Octavia RS je totiž standardně vybavena elektronicky řízeným diferenciálem VAQ, který pracuje v režimech Normal a Sport. Na rozdíl od ztrátového přibrzďování vnitřního kola systémem XDS+ posílá VAQ v zatáčkách více hnacích sil na vnější přední kolo, pomáhá předku stočit se k ose zatáčky a v přímém směru vždy podpoří kolo s větší přilnavostí (při jízdě na povrchu s rozdílnou adhezí, například teď v zimě).

Tento systém má ereso standardně už roky, Škodovka ho neustále ladí a vylepšuje a můžu říct, že dělá z řidiče lepšího řidiče. Vzpomínám si, jak jsem před více než 10 lety řídil minulou Škodu Octavia RS před faceliftem na širokém Masarykově okruhu v Brně – a předek mi často utíkal přes vnější přední kolo ven ze zatáčky. Z obrovské části mou vinou (však jsem za to tenkrát dostal v diskusi pěknou čočku, bohužel bez párku), protože jsem okruh neznal a Octavii RS vlastně ještě taky moc ne, ale chci říct, že to, co dříve nechalo ereso řidiči „vyžrat“ kvůli přibrzďování XDS+, dnešní ereso se systémem VAQ spolkne jako malinu, přepočítá a vyšle vás tím nejlepším možným směrem.

Škoda Octavia RS 2014 vs. 2024 Model Octavia III RS Octavia IV RS Motor 2.0 TSI Válce/ventily 4/4 Vrtání x zdvih [mm] 82,5 x 92,8 Motor [ccm] 1984 Kompresní poměr 9,5:1 Výkon [kW/ot.min] 162/4500-6200 195/5250-6500 Točivý moment [N.m/ot.min] 350/1500-4400 370/1600-4500 Zrychlení [s] 6,8 6,4 Maximální rychlost [km/h] 248 250 Převodovka 6M/7A 7A Hmotnost [kg] 1425 1520 Rozměry [mm] 4685 x 1814 x 1449 4709 x 1829 x 1455 Rozvor [mm] 2680 2681 Spotřeba [l/100 km] 6,2 6,7 - 7,1 Základní cena [Kč] 648.900 v roce 2014 1.059.900* *Příplatek za kombi činí 40.000 Kč

Je to pohodové, hodné a tak akorát velké auto pro každý den. S kolegou Milanem jsme se shodli na tom, že Octavia jako taková není ani moc velká, ani moc malá – prostě si ji na sebe „obléknete“ a ona vám pasuje. To se například o mnohých sportovních SUV se silným motorem říct nedá. V nich prostě lítáte jako nudle v bandasce a nemáte se o co opřít. To se vám v Octavii RS nestane.

A jaká je vlastně ta jízda, která ve vás neprobudí velké závodnické choutky? Řekl bych, že hodně soustředěná a klidná. Jedete rychle, ale vždycky tak, abyste měli dokonalou kontrolu nad vozem. Nově naladěný sportovní výfuk je fajn a všechno, co uvnitř slyšíte, je skutečné. Jen „životnost“ brzd nejsem schopen ohodnotit. Přestože jsme se v octaviích střídali a měli k dispozici vždy jen dvě ostrá kola. A pokud by někdo za tak krátkou dobu brzdy utavil, chyba nebude na straně auta, ale na straně řidiče.

Závěr

Škoda Octavii RS vnímám jako schopné auto pro každý den i občasné rychlejší svezení na okruhu. Nehraje si na něco, co není – je decentní, ale když je potřeba, umí za to pořádně vzít. Výhradně přední pohon mi nevadí, stejně jako nepláču nad absencí naftového motoru, čtyřkolky a manuální převodovky. Nejvíc toho najezdím na dálnici a ve městě, takže už z hlediska komfortu je pro mě automat lepší volba. Na trhu je spousta jiných aut rychlých aut za podobné peníze, ale s rychlou oktávkou chybu rozhodně neuděláte.