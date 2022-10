První Škoda Octavia RS je i dnes opravdu tak dobrá, jak si spousta lidí myslí. Pěkný kousek přitom nevyjde draho

Je Škoda Octavia RS sportovní auto? V žádné generaci vyloženě nebyla, ale v té první k tomu má určitě nejblíže. Také je to veterán-čekatel, však letos slaví 22. narozeniny. Jak moc ale zestárla po řidičské stránce?

Navštívili jsme event Škoda RS Experience, který se konal na jihu Čech. Mohli jsme si projet vozy RS z aktuální nabídky, takže Kodiaq a čtvrtou generaci Octavie. Také jsme se důkladně seznámili s technikou nového závodního speciálu Rally2, ale o tom až jindy. Především jsme ale měli možnost si vyzkoušet starší modely RS, první dvě generace octavie a první dvě generace fabie. Pojďme si zavzpomínat na první Octavii RS, která dodnes dokáže zaujmout.

Pořád krásná

Nejhezčí vozy značky Škoda pod křídly koncernu Volkswagen jsou za mě yeti, první Octavia RS a roomster cením za odvahu a jedinečnost. Octavia ale jasně vede, ta pěkná kola, ten roztlemený přední nárazník, decentní odznak RS na masce chladiče, nižší světlá výška (o 15 mm), zadní křídlo a sportovní koncovka výfuku prostě udělaly své. Octavia I RS přesto designově do světa nekřičela, ale uměla být vkusná a jasně rozpoznatelná.

Volant potažený perforovanou kůží je na dotek velmi příjemný a šedý podklad na přístrojové desce je za mě moc hezkým detailem. Škoda těch digibudíků dnes, tohle mělo šmrnc. Barevná kombinace černé a šedé je na oko příjemná a v anatomických sedadlech s koženými bočnicemi se sedí dobře, dokážou podržet, ale jsou zároveň pohodlná. V kufru pak uvidíte dodatečné vzpěry, jako má dnes třeba Hyundai i30 N.

Pořád dobrá, pořád svá

Octavia RS nemá aktivní tlumiče ani samosvorný diferenciál. Nemá také nijak zázračné zavěšení, vpředu McPherson a vzadu je vlečená náprava s torzní příčkou. Už samotná konstrukce vozu také moc sportovní nebyla, však octavia měla poměrně krátký rozvor a dlouhé převisy, které auto tahaly ze zatáček ven. Nicméně to dává autu svébytné jízdní vlastnosti.

Protože ačkoliv základ příliš sportovní není, tak motor tohle nadšení dohání. Čtyřválec 1.8 Turbo s pěti ventily na válec je v rámci koncernu VW moc dobře známý a poháněl snad všechno, co chtělo být sportovní v kompaktním segmentu. V 5500 otáčkách posílal na přední kola 132 kW (180 koní). Řídit tohle auto v dnešním moderním světě je důležitou připomínkou nedávné minulosti, z které jsme přišli.

Máte tady pocit, že jezdíte hlavně tím turbem. Motor se do dvou tisíc otáček jen tak převaluje a vůbec nepřipomíná čipernou jednotku. Od dvou tisíc se ale něco začne dít a od dvou a půl už vás turbo tlačí ze všech sil a ukáže vám velmi důstojný zátah. Jen jak je to staré auto, musíte se s ním pro zábavnou jízdu naučit trochu pracovat.

Už samotné ovládání auta vyžaduje nácvik. Řadicí páka je utopená někde dole a samotná převodovka pak také moc sportovní není. Pak je tu ten výkon, který přední náprava občas jakoby nestíhá, především na vlnitém a vrásčitém povrchu, kde pod plným plynem zbytečně maříte energii častým prokluzováním kol. Výztuha je pak oproti běžné octavii znát, ale že by bylo auto nějak skálopevné, to se říct nedá.

Je ale zábavné? Moc! Sám vlastním šestiválcové auto z roku 1996 a ze všeho nejvíc mě na něm baví, kolik v něm mám citu ve volantu a jak dokážu auto přečíst jen zadkem. První RS mi tuhle komunikativnost připomíná, je vážně báječně čitelná a hodná. A jak je z ní dobře vidět! Není to zbytečně tvrdá, uřvaná bestie, ale tím správným způsobem vytuněná octavia přímo z fabriky, se kterou se můžete jen tak nadnášet nad silnicí, jet u toho hodně rychle, ale zároveň se cítit bezpečně.

Octavia RS je lehkonohá a bezpečná. Konstruktéři se zbytečně nerozvášnili a za mě je to jenom dobře. Její jízdní vlastnosti budou samozřejmě okreskovým vlčákům dobře známé, ale mám pocit, že tak nějak dozrály. Jednou to bude moc fajn veterán, se kterým se příjemně svezete a ukážete i mnoha novým autům co proto. Škoda jen, že Octavia WRC nevyhrála šampionát, to bychom měli v našich končinách mnohem cennější ostrý sedan. Na druhou stranu by velmi vzrostla jeho cena.

Postupně to lidem začíná docházet, nad tímto autem už se neohrnuje nos, ale tajně se shrábne za pár korun s tím, že jednou bude mít určitě cenu. Teď je to totiž ještě pořád auto do sta tisíc korun. Za 150.000 Kč pak už koupíte opravdovou voňavku. A kdo má dvě stě tisíc, může si přivézt moc hezké GT z Řecka.

Jen bych s tím nákupem asi moc neotálel, mnoho Octavií RS již padlo za oběť mistrům světa v postávání na parkovištích a jejich zvrhlým tuningovým choutkám. Kousků v původním stavu tak ubývá a z toho, co zbylo, se často už velmi těžko dá poskládat něco použitelného. Nezapomeňte, původní stav je cennější.