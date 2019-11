Už v prvních jízdních dojmech s prototypy nové Škody Octavia, které připravil kolega Jirka Baborský, došla řeč i na Superb, který je v hierarchii Škodovky na samotném vrcholu. Jirka uváděl, že se Octavia jízdně přiblížila Superbu. Je údajně tišší a kultivovanější než dříve, navíc dostala nový interiér, který v celé historii značky nemá konkurenci. Vychází z konceptu, který se poprvé představil u Scaly, celkově vzato je to však úplně jiná káva.

Já jsem byl po prvním kontaktu s Octavií v názorech o dost radikálnější. Napsal jsem, že Superb může blednout závistí, a někteří z vás mi v diskusi pod souhrnným článkem, který vyšel v den světové premiéry Octavie, dali za pravdu. Úplně nové infotainmenty, pokročilé hlasové ovládání, barevný head-up displej, ergonomická sedadla s masážní funkcí či zcela nová chytrá řešení, jsou prvky, které Superb, jehož facelift proběhl docela nedávno, nemá a zástavba řady z nich do stávající generace vlastně ani není možná.

Znamená to, že by Octavia měla být novou vlajkovou lodí? A může fakt, že je technicky vyspělejší než Superb, ohrozit jeho prodejní výsledky? Předně je třeba rozlišovat páteřní model a vlajkovou loď. Podle Luboše Vlčka, šéfa českého zastoupení Škodovky, musí být nová generace Octavie velkým skokem dopředu, protože je to nejdůležitější, nosný model. Superb vždycky bude vlajkovou lodí a vždycky bude nad Octavií, i kdyby třeba v některých ohledech technicky zaostával.

Stejným příkladem je podle Vlčka i Škoda Scala. Ta platí za jeden z nejprodávanějších modelů ve své třídě a Octavia musí odvést tu samou práci, jenom v o stupeň vyšším segmentu. Pomoci ji k tomu má nejenom design, ale třeba i široká nabídka agregátů, zahrnující konvenční zážehové a vznětové jednotky, mild-hybridy, hybridy a pohon na CNG, nebo záležitosti softwarového řízení, zahrnující asistenční systémy a konektivitu.

Všechno tohle se určitým způsobem podepíše na cenách Octavie. Škoda je dosud nezveřejnila, podle Luboše Vlčka se tak ale stane už na přelomu listopadu a prosince. Během náběhu prodeje bude situace podobná jako u Scaly, jejíž nabídku tvoří linie Ambition, Style a od linie Style odvozené Monte Carlo. Nelze očekávat situaci jako před sedmi lety u Octavie třetí generace, která začínala na částce 334.900 Kč. Ta nová bude dražší. Měla by se však vejít pod půl milionu korun, což znamená, že nepůjde o holátko.

Octavia je a na našem trhu stále bude hlavně fleetové auto. Vždyť retailová klientela zaujímá u třetí generace asi jenom čtvrtinový podíl a mělo by to tak být i nadále. Klienti navíc podle Luboše Vlčka požadují plně vybavený vůz. Co nejlevnější konfigurace, která by pro některé z trhů, na kterých Škoda působí, mohla být zajímavá, v evropském měřítku ztrácí opodstatnění. A údajně se tento trend rozšiřuje na čím dál více modelů. Cílem Škody je proto už v základu nabídnout maximálně vybavený vůz.

Podle situace u Octavie třetí generace není těžké odhadnout, o jakou karoserii bude u novinky největší zájem. Kombi má majoritu, zaujímá asi šedesátiprocentní podíl. Podle Luboše Vlčka poroste zájem o nízkoemisní pohony, což souvisí jednak s požadavky trhu, ale také s korporátní politikou fleetových klientů. Vozy na CNG by měly zaujímat zhruba sedmi- až devítiprocentní podíl, u hybridů se bavíme o asi šesti procentech a zbytek připadne konvenčním zážehovým a vznětovým motorům.

Cenová politika plug-in hybridů by měla odpovídat aktuální situaci u Superbu. Podbízet se nechtějí, na druhou stranu nebudou v pozici samostatné linie, jako je tomu u Passatu GTE. Škoda již dříve uvedla, že plug-in hybridní pohon bude alternativou pro všechny výbavy s výjimkou základní Active a derivátu Scout. V běžných verzích nabídne Octavia iV systémový výkon 150 kW, derivát RS dostane o 30 kW více.

Vzhledem k tomu, že se zveřejněním cen nové Octavie nebude Škoda dlouho čekat, lze usuzovat, že ji chce co nejdříve dostat k zákazníkům. Stále platí, že by první zákaznické vozy měly vyjet na české silnice ještě před koncem tohoto roku, na první redakční testy si ale budeme muset počkat mnohem déle. Mezinárodní novinářská prezentace totiž proběhne až po ženevském autosalonu (březen 2020). Tou dobou už budeme znát i podobu derivátů RS a Scout, v rámci prvního testování však ještě nebudou k dispozici.