Nabídka motorizací nové Škody Octavia je stále ještě silně ořezaná, což lze vidět při nahlédnutí do ceníků liftbacku i kombi. V průběhu letošního roku se nicméně paleta rozroste a nyní uniklé informace naznačují, kdy přibližně se zájemci dočkají zbytku oznámených motorizací. Od vůbec nejslabší specifikace s tříválcem, verze na CNG až po vrcholné RS bez elektrifikace.

Kdo hledí po zcela výchozí a nejlevnější Octavii s motorem 1.0 TSI (81 kW/110 k), ten si počká až do léta, jelikož produkci plánuje Škoda až polovinu června, což se týká rovněž verze motoru v mild-hybridní verzi se sedmistupňovým automatem DSG. Motorizace budou základem ve formě nejnižší výbavy Octavie – zda výbavu Škoda pojmenuje Active či Trumf, se zatím neví. Má ale zaujmout jak firmy, tak soukromé zákazníky.

Rovněž na polovinu června chystá Škoda uvedení plug-in hybridů 1.4 TSI, a to jak ve standardní 150 kW verzi (204 koní), tak výkonné 180 kW variantě (245 koní) výhradně určené pro novou generaci RS, která se ukáže zanedlouho na autosalonu v Ženevě. Co se týče Octavií RS bez elektrifikace, benzinové 2.0 TSI (180 kW/245 k) i naftové 2.0 TDI Evo (147 kW/200 k) naběhne do výroby na začátku září. U dieselu přitom pouze se sedmistupňovým DSG, ale zato s možností volby pohonu 4x4.

Na konec listopadu je plánován příchod již prodávaného benzinového čtyřválce 1.5 TSI (110 kW/150 k), avšak v mild-hybridní formě s převodovkou DSG. Ve stejném období poté Škoda doplní možnost převodovky DSG pro diesel 2.0 TDI Evo (85 kW/115 k) a manuálního šestikvaltu pro silnější 2.0 TDI Evo (110 kW/150 k) – pro tuto motorizaci s DSG pak čekejte i pohon 4x4.

Nabídku motorizací nové Octavie opět rozšíří i specifikace na stlačený zemní plyn (CNG). Benzinový motor 1.5 TSI G-TEC (96 kW/130 k) začne produkci na začátku září s automatem DSG, který později na konci listopadu doplní manuální šestikvalt.

Úplně posledním článkem v paletě motorizací je nejsilnější benzinový motor 2.0 TSI (140 kW/190 k) pro standardní variantu Octavie, spojený s převodovkou DSG a pohonem 4x4. U něho plánuje Škoda zařazení do nabídky až v roce 2021.