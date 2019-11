Nová Octavia má české ceny a skutečně vyjde na podobné peníze jako ta minulá, na nejlevnější verzi si ale budeme muset počkat. Škoda zveřejnila základní cenu 456.900 Kč, ta se však týká liftbacku s motorem 1.0 TSI/81 kW a manuální převodovkou (tedy bez mild-hybridního systému), který bude k objednání od poloviny příštího roku. Do té doby bude vůz dražší o nejméně 180.000 Kč.

Škodu Octavia je už možné objednávat. Na český trh ale vstupuje jako kombi ve výbavě Ambition s cenou 636.900 Kč. Ta se vztahuje k motorům 1.5 TSI ACT/110 kW a 2.0 TDI Evo/85 kW, v obou případech s manuální 6stupňovou převodovkou. Prozatímní vrchol s podobě motoru 2.0 TDI/110 kW DSG stojí 731.900 Kč.

Tento stav (tři motory, dvě výbavy) potrvá do konce března příštího roku. Poté naběhne prodej liftbacku (měl by být zhruba o 30.000 Kč levnější než kombi), dalších kombinací motorů a převodovek, a konečně se poprvé svezeme. Tou dobou bychom měli znát i podobu derivátů Scout a RS, ty se však do prodeje dostanou až v polovině roku. V příštím roce můžeme očekávat i verze G-Tec na CNG (96 kW) a plug-in hybrid iV o výkonu 150 kW.

Opravdu bohatá standardní výbava

Bohatou výbavu Škoda zmiňovala už v první polovině listopadu, kdy se Octavia poprvé ukázala světu. Prozatím nejlevnější výbava Ambition (Active dorazí později) zahrnuje třeba dvouzónovou automatickou klimatizaci, 10palcový digitální přístrojový štít, LED světlomety a zadní svítilny, asistenty pro udržování v jízdním pruhu a rozpoznání únavy, 16palcová litá kola, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, startování tlačítkem, elektrické ovládání všech oken a vnějších zrcátek, malý kožený paket, multifunkční volant, 8palcový infotainment Swing s digitálním radiopříjmem, 7 airbagů či tempomat s omezovačem rychlosti.

Škoda Octavia 4. generace: Vybrané standardní prvky linie Ambition Exteriér Interiér LED světlomety a svítilny 2zónová klimatizace Climatronic Svetelný asistent Řazení shift-by-wire (u DSG) Tempomat, omezovač rychlosti Digitálná přístrojový štít 7 airbagů vč. kolenního pro řidiče Infotainment Bolero 8" Litá 16" kola Twister 2ramenný kožený multifunkční volant

Za výbavu Style se připlácí 51.000 Kč. Nad rámec linie Ambition dostanete například bezklíčové odemykání a zamykání všech dveří, 10palcový infotainment Columbus s navigací, vyhřívané čelní sklo, přední LED mlhovky, ambientní LED osvětlení interiéru, vyhřívání předních sedadel, zadní parkovací senzory nebo síťový program s cargo elementy v zavazadlovém prostoru.

Škoda Octavia 4. generace: Vybrané standardní prvky linie Style Exteriér Interiér LED přední mlhovky, asistent dálkových světel Infotainment Columbus 10", navigace KESSY - odemykání, zamykání, startování Vyhřívání předních sedadel Parkovací senzory vzadu Výškově nast. př. sedadla s bederní opěrou El. ovládaná, sklopná, vyhřívaná zpětná zrcátka LED ambientní osvětlení interiéru

Každá z linií má i paket výbavy za zvýhodněnou cenu. Paket Ambition Plus stojí 15.000 Kč, za Style Plus dáte 20.000 Kč. V přiložené galerii uvidíte, jak Octavia Ambition a Style vypadají uvnitř.

Už také víme, kdy se první vozy objeví u českých dealerů. Novou Octavii si budete moci prohlédnout a vyzkoušet od 30. ledna 2020. Zájemci, kteří ji chtějí mít doma ještě letos, mohou vybírat jen podle konfigurátoru. Škoda Octavia čtvrté generace se už vyrábí, z linky v Mladé Boleslavi však podle posledních zpráv z výroby sjíždějí čtyři kusy denně.

Pakety Ambition Plus a Style Plus pro novou kodu Octavia Ambition Plus (15.000 Kč) Style Plus (20.000 Kč) Výškové nastavení předních sedadel s bederní opěrkou Zadní parkovací kamera Vyhřívání předních sedadel Adaptivní tempomat do 210 km/h Přední mlhové LED světlomety TOP LED zadní svítilny Parkovací senzory vzadu Přední LED mlhovky s funkcí Corner Volba jízdního režimu Matrix LED světlomety Parkovací senzory vpředu a vzadu

Opravdu stojí stejně jako dříve?

Už v jízdních dojmech s maskovanými prototypy jsme zmiňovali, že by si nová Octavia měla udržet podobnou cenovou hladinu jako ta minulá. Ceník třetí generace však v posledních měsících prořídnul a bylo těžké odhadnout, s čím vlastně máme srovnávat. Nyní už to víme, je to ale trochu složitější.

Vzpomínáte si na octavii v akčním provedení Tour? Přišla letos v květnu a jednalo se o kombi s motorem 1.0 TSI/85 kW za 439.900 Kč. Výbava vycházela z linie Ambition, nad její rámec však zahrnovala automatickou klimatizaci Climatronic, multifunkční volant, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním (běžně v paketu Ambition Plus za 15.000 Kč), Sunset, funkci SmartLink+ pro zrcadlení telefonu na displej infotainmentu či paket Mobilita Plus (záruka mobility Plus a prodloužená záruka na 5 let/100 000 km).

Tato nabídka však nevydržela dlouho. Motor 1.0 TSI se v srpnu odporoučel, nahradila jej patnáctistovka TSI/110 kW a vedle kombi se v nabídce objevil i liftback. Základní cena rázem poskočila na 468.900 Kč, respektive 489.900 Kč v případě kombi. Do cen se promítnul také růst inflace. Když to shrneme, nová Škoda Octavia nabídne zajímavou základní výbavu a srovnatelnou cenu s minulou generací, ovšem až v polovině příštího roku. Mimo jiné se tím potvrzují informace, které jsme zveřejnili už v druhé polovině září.

Škoda Octavia třetí generace už nyní dožívá. Standardní verze zahrnuje pouze karoserii kombi a výbavy Ambition a Style, za motor 1.0 TSI/85 kW zaplatíte nejméně 532.900 Kč a patnáctistovka TSI/110 kW začíná na 578.900 Kč. Stále je k dohledání i ceník derivátů RS a Scout, na „ereso“ s manuálem už ale dávno můžete zapomenout.