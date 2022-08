Škoda Octavia I. v krásném stavu a za slušné peníze existuje! Má i super výbavu, v Česku navíc není jediná

Škoda Octavia I. generace je právem česká modla. Zatím se jí ale nestalo to, co jiným starším modelům. Pořád ji totiž koupíte za hezké peníze.

Žijeme v době, kdy můžete utratit za Škodu Felicia stejné peníze, jako za sedmiletou Octavii. Stará auta na našem trhu prostě táhnou a pokud jsou z české produkce, je jejich cena o to vyšší. Co ale zabrousit mezi hodnotnější vozy, třeba právě do první generace modelu Octavia, která ještě není tak drahá jako starší a menší vozy, ale zcela určitě s ní naděláte více parády a bude bezpečnější.

Tak třeba tento kousek od Das WeltAuto, je to verze po faceliftu z roku 2001, na hrbu má 125.614 kilometrů a pod kapotou má šestnáctistovku o výkonu 75 kW (102 koní). Nic extra, řeknete si, jenže nic extra není také cena. Tohle takřka nedotčené auto je aktuálně za 89.900 Kč. Soudě podle fotek je ve fantastickém stavu a nájezd přes sto tisíc kilometrů nedává moc najevo.

Výbava Ambiente znamenala třeba airbagy pro řidiče a spolujezdce, ABS, centrální zamykání nebo mlhové světlomety integrované do hlavních světel. Ve výčtu výbavy z nabídky ale najdeme i několik položek z příplatků. Třeba tempomat za 12.000 Kč, klimatizaci za 37.500 Kč, elektrické ovládání předních i zadních oken za 12.600 Kč nebo třeba střední loketní opěrku mezi zadními sedadly za 2500 Kč.

Nejsilnější verze šestnáctistovky dokázala auto rozparádit až na 190 km/h a stovku zdolalo s pětistupňovým manuálem pod dvanáct sekund. Tahle Octavia může vypadat jako jedinečná koupě, ale opak je pravdou. Na inzerci jich můžete najít hned několik, třeba hned tento kousek za 77.000 Kč má najeto teprve 62.370 kilometrů. Zároveň jde také o výbavu Ambiente a motor 1.6i o výkonu 75 kW.