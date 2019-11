Škoda Octavia v roce 1996 diktovala, co si musíte koupit. I proto byla tak drahá

Pamatujete si ještě, co jste dělali v září roku 1996? Já vám to řeknu naprosto přesně – nastoupil jsem do první třídy základní školy. S ptačím hnízdem na hlavě a pravou rukou v gypsu jsem neřešil, co kolik stojí, ale hádám, že v řadě českých rodin začali počítat každou korunu. Odstartovala totiž výroba první novodobé Octavie, a to bylo auto, které Škodovku posunulo na úplně novou úroveň. A pochopitelně o něj byl velký zájem ze strany sokromníků i podnikatelů.

Jestliže jsme v zářijovém článku k dvacátému výročí Škody Fabia psali, že za 249.900 Kč, respektive 279.900 Kč (nejlevnější verze dorazila až v roce 2001), byla příšerně drahá, představte si, jak musela v roce 1996 působit Octavia za 360.700 Kč. Navíc tato cena nebyla konečná. Povinností byl totiž také zaváděcí paket, který cenu nejlevnější verze navýšil na 404.900 Kč. To všechno v době, kdy průměrná měsíční mzda v České republice činila 9825 Kč. Dnešní optikou by vůz stál přes 1,4 milionu korun.

Něco podobného platívá i v dnešní době. Třeba Škoda Karoq dostala nejlevnější výbavu Active až v srpnu loňského roku, poprvé jsme se s ní však svezli už na podzim roku 2017. Podobné to bylo i s první Škodou Octavia. Dlouho si vystačila s výbavami GLX a SLX a ta skutečně nejlevnější verze LX dorazila až v druhé polovině roku 1997. Stála 349.900 Kč, pod kapotou měla motor 1.6 MPI/55 kW, chyběly jí boční ochranné lišty, skla nebyla tónovaná a okna se stahovala kličkami. Tento popis je vám asi povědomý – kolega Martin Vaculík totiž předloni našel neskutečně zachovalou Octavii LX v bazaru a podrobně ji rozebral ve Světě motorů.

K výbavě GLX se v roce 1996 vázal motor 1.6 MPI/55 kW a tehdejší výbava byla na poměry dnešního trhu úsměvná. Zahrnovala nárazníky a vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie, boční ochranné lišty, tónovaná skla, třetí brzdové světlo, mlhovky, centrální zamykání, výškově i podélně nastavitelný volant, posilovač řízení, otáčkoměr s digitálními hodinami, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, airbag řidiče s napínači pásů, palubní počítač, přípravu pro rádio se čtyřmi reproduktory či výškově nastavitelné sedadlo řidiče. Jenže pak tady byl i onen povinný zaváděcí paket za 44.200 Kč, který zahrnoval airbag spolujezdce, ABS, rádio Verona a výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce.

U SLX jste si mohli vybrat i motor, nabídka ale byla z dnešního pohledu postavená na hlavu. Octavia SLX 20V (1.8 20V/92 kW) začínala na částce 458.300 Kč a SLX TDI (1.9 TDI/66 kW) stála 454.700 Kč. Výbava zahrnovala třeba litá 15palcová kola, elektricky ovládané střešní okno a boční okna či dva airbagy. Jeden malinký rozdíl se však našel.

Benzinová verze totiž měla v základu i ABS a EBD (elektronický dělič brzdného účinku) a její zaváděcí paket stál 10.000 Kč, protože zahrnoval jen o rádio Casablanca s osmi reproduktory. To naftová verze měla ABS až jako součást zaváděcího paketu (společně s rádiem Casablanca), který stál 36.500 Kč.

Původně o pár tisíc levnější nafťák se tak kvůli povinnému paketu s cenou dostal až na 491.200 Kč, zatímco benzinová osmnáctistovka stála příznivějších 468.300 Kč. Nehledě na verzi jste si mohli (nikoliv museli) u zaváděcí série připlatit za metalízu. U výbav GLX a SLX stála 8000 Kč. Kompletní zaváděcí ceník Škody Octavia najdete v galerii.