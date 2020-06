Levná Škoda Octavia IV je konečně v ČR! Žebrák rozhodně není, má i nový motor

Za novou Škodu Octavia v nejlevnějším provedení už nemusíte dávat skoro 600.000 Kč. Zatímco na Slovensku je cenově výhodnější linie Active v ceníku už dlouho, u nás jsme si na ni museli počkat do dnešního dne. Ani to ale není verze, která by cenu tlačila co nejníže. Od toho je tu edice 125 let, navržená na míru českým zákazníkům.

Škoda Octavia Active v Česku začíná na ceně 493.900 Kč. Pod kapotou má motor 1.0 TSI Evo, který dosud pro náš trh nebyl dostupný. Zvolit však můžete i čtyřválce 1.5 TSI/110 kW a 2.0 TDI Evo/85 kW (oba od 543.900 Kč dle konfigurátoru). Všechny tyto motory jsou kombinovány s manuální šestistupňovou převodovkou, a pokud prahnete po kombi, připočítejte si k uvedeným cenám 40.000 Kč.

Výbava Active zahrnuje Full LED světlomety, analogový přístrojový štít, 16palcová kola, s velkoplošnými kryty, PUR volant, 7 airbagů, tempomat s omezovačem rychlosti, Front Assist, asistent pro udržování v jízdním pruhu a rozpoznání únavy, manuální klimatizaci, elektrické ovládání bočních oken i vyhřívaných zpětných zrcátek, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, startování tlačítkem, dálkové ovládání centrálního zamykání či rádio Swing s 8,25palcovým displejem, funkcí SmartLink pro zrcadlení chytrých zařízení a digitálním příjmem rádia.

Octavii Active si může pořídit firemní i soukromý zákazník. Pro soukromé zákazníky je tady edice 125 let, která se výbavou neliší od linie Active, ale je o více než 30.000 Kč levnější. Rázem se tak dostáváme na ceny od 456.900 Kč (1.0 TSI Evo) a 506.900 Kč (1.5 TSI/110 kW a 2.0 TDI Evo/85 kW). Výše uvedenou výbavu je možné rozšířit o paket Active Plus za 15.000 Kč, zahrnující další 4 reproduktory (8 celkem), litá 16palcová kola Velorum (na snímku v galerii), zadní parkovací senzory či kožený potah volantu a hlavice řadicí páky.

Zajímavé je, že u výbavy Active s motorem 1.5 TSI/110 kW jsou prvky paketu Active Plus zahrnuty ve již standardu. Škoda uvádí, že v porovnání s linií Active minulé generace modelu Octavia přináší novinka standardní výbavu v hodnotě přes 64.000 Kč. Ani po aktuálním doplnění není nabídka motorů nové generace Škody Octavia kompletní. To znamená, že stále chybí mild-hybridy, hybridy nebo silný turbodiesel s pohonem všech kol. Plánované motory jsme přehledně shrnuli v dřívějším článku.