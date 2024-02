Čtvrtá generace Škody Octavia nevznikala za příznivých okolností. Na trh byla podobně jako Volkswagen Golf osmé generace či nejnovější Seat Leon uváděna v době pandemie kovidu a průšvih v podobě stávkujících infotainmentů se s ní táhnul dlouho. A nejenom s ní. Přitom na papíře to vše vypadalo hezky: dotykové ovládání, aktualizace vzduchem, moderní bezpečnostní systémy… Jenže vyladit systémy tak, aby to fungovalo správně, trvalo dlouho.

Světová premiéra čtvrté generace Škody Octavia připadla na 11. listopadu 2019 a poprvé jsme se na českých silnicích svezli v dubnu 2020. Facelift tedy přichází plus minus po čtyřech letech a pokud mohu trochu předbíhat, není tak „šokující“ jako modernizace druhé ani třetí generace modelu. „Dvojka“ dostala usměvavý kukuč a celolakované nárazníky dělaly zejména z levnějších verzí prapodivné vysoké krabice. Třetí generace zase vešla do dějin jako „čtyřoká octavia“ a podle mě krásně dozrála. A omlazená čtyřka? Ta svým způsobem na „čtyřočko“ vzpomíná.

Sláva se odstěhovala na internet

Než se ale vrhneme na samotné představení omlazené Škody Octavia, je třeba zmínit, že tentokrát si novináři na tradiční slavnostní odhalení nepřišli. Žádná velká akce, třeba jako v případě modernizované třetí generace octavie, se nekonala. Premiéra omlazené octavie čtvrté generace proběhla ve virtuálním prostředí a řada lidí si tak vůz prohlédne třeba až během prvních jízd. A to může být klidně až v polovině tohoto roku.

Já si novou octavii prohlédl už před dvěma týdny v ateliéru kousek od Mladé Boleslavi. A to hned jako luxusně vybavený liftback i sportovně střižené ereso v kombíku. Přitom to nejdůležitější na mě dýchlo hned u vstupu do ateliéru. Facelift se zvenku dotkl hlavně světlometů a předního nárazníku, který přišel o mlhovky (jsou součástí světlometů), a masky chladiče. Kapota a blatníky zůstávají stejné jako před modernizací, vzadu najdeme nápis Škoda místo klasického kulatého loga a svítilny s novou grafikou. Nadále budou dostupné ve dvou verzích, přičemž ta základní vychází z verze před modernizací.

Plynule bychom mohli přejít k interiéru a motorům, rád bych se ale ještě vrátil k předním světlometům Matrix LED druhé generace (standard pro verzi RS), jejichž světelný podpis mi připomíná Audi R8. Ne, nezbláznil jsem se a ani nepotřebuji brýle. S trochou snažení tam tu podobnost najdete. Octavia má linky denního svícení protažené až do nárazníku, čímž svým způsobem navazuje na legendární „čtyřočko“. Stejně jako u superbu a kodiaqu si do světlometů našel cestu modrý designový prvek Crystallinium. Tento barevný šperk ve světlech, jak o něm mluví Škodováci, je osvětlený, ovšem nikoliv vlastním zdrojem, ale důmyslným vedením světla z LED modulu hlavních světel.

„Z řady důvodů jsme hledali cestu, jak tento prvek prosvětlit světlem, které už se ve světlometu vyskytuje. Mít separátní zdroj by totiž nejen navýšilo náklady, ale mohlo by to způsobit potíže i z hlediska zástavby do celého světlometu,“ řekl Petr Nevřela, specialista na design světlometů ve Škodě Auto. A taky tady byla záležitost homologace, která zakazuje, aby směrem vpřed svítila jakákoli jiná barva než ta, kterou pravidla specifikují. Ale šikovné české ručičky designérů si poradily a mám-li mluvit sám za sebe, naživo je efekt zdánlivé drobnosti impozantní.

Uvnitř už žádná prasátka

Rozdíl mezi třetí a čtvrtou generací Škody Octavia byl revoluční. Místo integrovaného středového displeje byl volně stojící, panel klimatizace se schoval do infotainmentu, zmizel klasický volič automatu a přibyla řada online funkcí. Facelift mohl tohle všechno posunout nanejvýš na trochu vyšší úroveň, což se podepsalo na zvětšení středové obrazovky až na 13 palců a virtuální asistentka Laura má nyní integrovanou umělou inteligenci ChatGPT, což podle slov Škodováků „přináší řadu nových možností, které dalece přesahují dosavadní úroveň hlasových povelů“.

Větší displej infotainmentu je znát už na první pohled, interiér mi najednou nepřipadal tak vzdušný, ale více mě obejmul. A dokonce se změnily i dekory u standardní verze, kterou nám Škoda pro účely prvního seznámení poskytla v ateliéru. Z volantu, středové konzole a dveřních výplní zmizely chromované lišty, které mi pily krev snad při každé jízdě v octavii za slunných dní, protože mi do očí „házely prasátka“. Teď jsou tyto prvky matné, což sice nevypadá tak honosně, ale problém s prasátky je vyřešen.

V rámci modernizace došlo i k úpravě výbav. Zatímco u stávající provedení přetrvaly linie Active, Ambition, Style, Style Exclusive, Sportline a RS, nově se připravte na linie Essence, Selection, Top Selection, Exclusive Selection, Sportline a RS. Všechno směřuje k nabídce toho, co zákazníci skutečně chtějí, snadnější vyrobitelnosti a zkrácení dodacích lhůt.

Možná jste si všimli, že ve stávajícím i nadcházejícím složení výbav chybí derivát Scout. Ten se z nabídky octavie vytratil už začátkem loňského roku, a protože byla octavia posledním modelem, který tuto výbavu nabízel, skončila tak éra scoutu psaná od roku 2007. Nové výbavy nabídnou devět variant interiérů, některé s využitím recyklátů.

Octavia bude nadále liftback i kombi a nabídne celou řadu chytrých řešení. Kombík může být vybaven automatickým odjištěním krycí rolety kufru, pro obě verze je dostupná speciální odkládací schránka na tunelu před zadními sedadly, kam si mohou cestující odložit tašku, kelímek nebo lahev. Multifunkční kapsa v kufru má dva variabilní háčky a držák tabletu na zadní straně předních sedadel je k dispozici také pro sportovní sedadla. A legendární škrabka na led? Ta je nyní vyrobena z udržitelných materiálů, stejně jako deštník schovaný v předních dveřích.

Konec tříválce a jediná čtyřkolka

Paleta motorů s faceliftem prořídla a překvapivě je méně elektrifikovaná, než tomu bylo dřív. Stejně jako u nového Volkswagenu Golf z nabídky vypadl litrový tříválec (z nabídky octavie se vytratil už před faceliftem), místo něj nastupuje jedna-pětka TSI s výkonem 85 kW a točivým momentem 220 N.m s manuální šestistupňovou i sedmistupňovou DSG převodovkou (mHEV). Stejná situace je u 110kW verze tohoto motoru, která má 250 N.m.

Dvoulitry jsou v nabídce čtyři: nafťáky s 85 (manuál) a 110 kilowatty (DSG) a turbobenziny se 150 kW (4x4, DSG) a 195 kilowatty (přední pohon, DSG, výhradně pro verzi RS). V nabídce octavie tak zůstala jediná čtyřkolka (2.0 TSI - můj tajný tip, už před faceliftem jezdila skvěle), nafťák má maximálně 150 koní a ereso bude jen s turbobenzinem. Hledáte plug-in hybrid? Není a nebude! Škodovka plánuje mraky nových elektromobilů, takže u nejprodávanějšího modelu už není nutné polovičaté řešení velké emisní otázky.

Nové ereso bude nejsilnější sériově vyráběná octavia všech dob. Tak je tomu ostatně s každou novou verzí eresa. V rámci modernizace si polepšilo o 15 kW a točivý moment činí 370 N.m. Na manuální převodovku zapomeňte, jedinou možností je sedmistupňové DSG. Verze RS má standardně sportovní podvozek, o 15 mm nižší světlou výšku, progresivní řízení a systém VAQ na přední nápravě, který simuluje funkci samosvorného diferenciálu.

Motor jsme během statické prohlídky „nenakopli“, Škodovka však slibuje sportovní zvuk i díky novému softwaru, který při rozjezdech zvyšuje otáčky motoru. Bude to jistě hezké svezení, ale co si budeme povídat – ereso se silným nafťákem a pohonem všech kol mělo také své kouzlo. Byť o sportovnosti nemohla být moc řeč.

Motory pro novou Škodu Octavia Motor Výkon, točivý moment Pohon Převodovka 1.5 TSI 85 kW, 220 N.m přední 6M 1.5 TSI mHEV 85 kW, 220 N.m přední 7DSG 1.5 TSI 110 kW, 250 N.m přední 6M 1.5 TSI mHEV 110 kW, 250 N.m přední 7DSG 2.0 TSI* 150 kW, 320 N.m 4x4 7DSG 2.0 TSI** 195 kW, 370 N.m přední 7DSG 2.0 TDI 85 kW, 300 N.m přední 6M 2.0 TDI 110 kW, 360 N.m přední 7DSG *dorazí až v roce 2025, **pouze model RS

Co bude dál?

Tak si to shrňme: nová světla, matné dekory, chytrá řešení, umělá inteligence, výhradně čtyřválcové motory, menší míra elektrifikace než před facefliftem, a na co jsem úplně zapomněl, dokonce i automatické parkování pomocí mobilního telefonu. To je na modernizaci zásadního modelu automobilky Škoda dost novinek, nemyslíte? Jen nevím, na co si budou rejpalové stěžovat, když už v nabídce nenajdeme „motor ze sekačky“.

A teď zase vážně. Zjišťovali jsme, jak to bude s uvedením nové octavie na trh, konkrétní datum ale zatím neznáme. Zejména ceny budou zajímavé. Nové verze bestselleru se údajně dočkáme ještě v první polovině letošního roku. V létě se také rozjede výroba octavie v Kvasinách, kde se vyráběla vlajková loď Škoda Superb. Ta se však s novou generací přestěhovala do Bratislavy, kde vzniká společně s Volkswagenem Passat.