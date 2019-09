Jedenáctého prosince tomu bude přesně sedm let od oficiálního představení současné generace Škody Octavia. Odhalení v mladoboleslavském muzeu Škodovky se tenkrát účastnily více než tři stovky novinářů z různých koutů světa a něco podobného nastane už za pár týdnů. Podle informací značky je premiéra čtvrtého vydání nejúspěšnější Škody plánována na polovinu listopadu, jen neproběhne v Mladé Boleslavi, ale v Praze.

K vidění budou obě karosářské varianty (liftback, kombi), do prodeje se ale jako první dostane kombi, které má lepší prodejní potenciál. Dokládají to i zprávy o náběhu výroby. Kombík se začne vyrábět ve 48. kalendářním týdnu tohoto roku, tedy chvíli po oficiální premiéře vozu. Liftback čeká totéž až v 10. týdnu roku 2020. Současná Octavia Combi vydrží ve výrobě až do poloviny příštího roku a bude se tedy prodávat po boku novinky.

Vedle zpráv o náběhu výroby nám zdroj poskytnul i informace ohledně motorů. Octavia nové generace by měla být až do 25. kalendářního týdne dostupná s motory 1.5 TSI DSG, 2.0 TDI/110 kW DSG a 2.0 TDI/85 kW. Jde o obvyklou praxi, kdy značky zprvu nabízejí dražší verze, nebo ty, u nichž předpokládá největší zájem zákazníků. Dvoulitr TDI s 85 kW je překvapením, protože současná Octavia takového výkonu dosahuje s motorem 1.6 TDI.

Do 25. týdne příštího roku máme očekávat i omezenou výbavu. Stejně jako u vybraných modelů (Kamiq, Scala, Superb) se nedočkáme nejlevnější linie Active. Oproti současné generaci vozu mají ceny vzrůst o 20 až 30 tisíc korun. Kombi třetí generace s motorem 1.5 TSI/110 kW, převodovkou DSG a výbavou Ambition nyní stojí 628.900 Kč, novinka ve srovnatelné verzi by tedy měla atakovat částku 650.000 Kč. Tříválec 1.0 TSI/85 kW Ambition se zřejmě dostane asi o 100.000 Kč níže, jenže jeho přítomnost v nabídce hned po uvedení na trh je zatím nejistá.

Později by měl dorazit zatím blíže nespecifikovaný plug-in hybrid (25. KT 2020), v 36. týdnu příštího roku se pak dočkáme verze RS s výkony 180 kW (TSI) a 147 kW (TDI), derivátu Scout a verze G-Tec na zemní plyn. Takto vypadá současný plán, ten se ale pochopitelně ještě může změnit.

Co už prozrazují prototypy?

Prototypy nové generace Octavie můžete už delší dobu potkávat na silnicích v okolí Prahy, Mladé Boleslavi či Hradce Králové. Jsou maskované panely, které mají zkreslit sériové tvary karoserie. Dlouhý zadní převis může připomínat Opel Insignia, z fotek je už jasně patrné, že Octavia dostane bezklíčové odemykání i vzadu, svítilny se zakusují hluboko do pátých dveří (v noci si všimnete dynamických směrovek) a zadní sloupek u kombi nebude tak široký, jak se zdá.

Příď se snaží podobat Superbu, ale i to je pouhá iluze daná polepem. Dokonce i kryty svítilen pokrývá fólie, která naznačuje rozptyl světla. Není pochyb o tom, že Octavia dostane Full LED techniku a lampy budu navazovat na masku chladiče jako u Scaly. I mřížku prototypy ještě částečně maskují, v galerii už ale máme i fotky nárazníku, které odhalují vše. Dokonce i spodní část, ve které budou umístěny úzké mlhovky.