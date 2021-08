Octavii RS lze s testovaným motorem spárovat se šestistupňovou manuální převodovkou, což je řidičsky nejpřitažlivější volba. Náš případ to ale nebyl, v testu jsme měli setup se 7stupňovou dvouspojkou DSG, za kterou se připlácí 50.000 Kč. Její práci v tomto voze nemám prakticky co vytknout. Šikovně pracuje s celým spektrem otáček a při rozjezdech s autem neškube.

A ne, ani tentokrát nezní Octavia RS jako sportovní auto. Je umírněná a nedává o sobě takřka vědět. Zato uvnitř to může být o poznání jiné. Při přepnutí do sportovního režimu se totiž projeví zvukové šidítko. Raději jsem se zeptal kolegů, jestli nejsem blázen, ale basový zvuk z repráků vzdáleně připomíná motory boxer od Subaru. Minimálně v tomto případě blázen fakt nejsem, slyší to taky!

Z derivátu je regulérní modelová řada, ve které si může každý vybrat podle své chuti. My jsme do testu vzali tu méně medializovanou verzi, a sice obyčejný turbobenzin bez hybridních pomocníků, který byl v našem případě kombinován s rychle řadící dvouspojkovou převodovkou DSG a uložený ve sličné karoserii liftback.

RS jako Rychle, Seriózně

Neznamená to ale, že je z RS tentokrát pouze načančaná octavia se silným motorem. Zaprvé těží z vynikajícího řízení s proměnlivým účinkem posilovače, ve kterém je alespoň trocha citu a vést s ním auto po silnici je přirozené. Standardně se do auta dodává i sportovní podvozek se sníženou světlou výškou o 15 mm.

Na přání jsou adaptivní tlumiče DCC, které automaticky upravují charakteristiku v závislosti na povrchu a zároveň si jejich vlastnosti můžete nastavit některým z jízdních režimů. Znamená to tedy, že si na dálnici budete hovět v komfortu a na okreskách za městem si auto trochu přitvrdíte. Nic, co bychom neznali. I tady ale platí, že od zadní nápravy jde do kabiny více hluku. Je to jediné slabé místo v odhlučnění.

Je ale nutné dodat, že Octavii RS nepřitvrdíte do extrému. I v nejostřejším režimu je cítit její vláčnost a komfortní ladění, čemuž pomohlo i osazení 18palcových kol na pneumatikách 225/45. Když na to na svém oblíbeném úseku dupnete ve sportovním režimu, tak opravdu jedete rychle, ale není to žádné drama. Zvukově, řízením, motorem a ani podvozkem.

I tak vás to ale bude bavit, protože auto má skvělé brzdy a hlavně systém VAQ na přední nápravě, který pomáhá při průjezdech zatáček. Elektrohydraulická vícelamelová spojka dokáže přenášet až 1600 Nm na jedno kolo a k práci ji povoláte jízdním režimem Normal či Sport. Není tady jen tichou společnicí, ale její práci cítíte při každém rychlejším průjezdu zatáčkou.

I když to přeženete, dokáže vás přenesením výkonu na zatížené vnější kolo vytáhnout ze šlamastiky a pro všechny případy tu máte taky 17palcové brzdy, které jsou největší z rodiny. Můžete si toho dovolit víc, brzdit později a jízdu si opravdu užít. Nemusíte se bát auto opřít do gum. Ztrátu přilnavosti a náběh k nedotáčivosti, ke které dochází až ve vysokých rychlostech, na nich ucítíte ihned.

Celkově mi přišla Octavie RS komunikativnější přes přední kola, řízení a pohyby pevně uložené karoserie než jen od tlumičů, které jsou naladěné na komfortní notu. Od Golfu GTI jsem rozhodně cítil více akce, ale tohle je zase příjemnější setup na každý den a dlouhé dálniční přesuny. I Škodě se tedy podařilo posunout jízdní vlastnosti své novinky na další metu, ovšem stále při zachování vysoké míry komfortu, což od nového RS asi tak nějak každý očekával.

Co všechno dostanu?

Standardně dostanete virtuální kokpit se speciálním zobrazením Sport, bezrámové vnitřní zpětné zrcátko, dekorační lišty, palubní desku potaženou Alcantarou a především pořádný tříramenný volant, v oblasti úchopů potažený perforovanou kůží. Sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou a prodlužovatelnými sedáky nabídnou dost prostoru i pro větší postavy a vyšší bočnice vás tak nepřikovají na místo.

V rámci individualizace si můžete vybrat mezi červeným a šedým prošíváním. V každém případě ale dostanete černé čalounění stropu. Do standardní výbavy RS se řadí ještě adaptivní tempomat, 10palcový infotainment Columbus s navigací, Matrix LED přední světlomety či parkovací senzory vpředu i vzadu.

Jinak dostanete klasickou octavii se vším, co na ní máme rádi, ale také se vším, co nás na ní štve. Tím mám na mysli třeba pomalé nabíhání středové obrazovky či dotykové ovládání audia i klimatizace. No a velkým pozitivem samozřejmě je, že liftback má 600 litrů prostoru pro zavazadla. Další faktor, který vám třeba pomůže se rozhodnout.

Cena

Škoda Octavia RS 2.0 TSI liftback vyjde na 899.900 Kč. S automatem pak na 949.900 Kč. Připlatit si můžete třeba Asistovanou jízdu 2.0, se kterou získáte třeba asistenta pro změnu jízdního pruhu či automatické parkování, nebo lepší ergonomická sedadla za 48.000 Kč. Možné je si připlatit i audiosystém Canton. Subwoofer vám ale z kufru vyžene ocelové rezervní kolo.

Octavia RS je jen o 1000 korun dražší než Golf GTI. Svou cenu má tedy právem. A stejně jako ostatní koncernoví rychlíci umí snadno stát přes milion. A abychom to měli kompletní, tak Cupra Leon s tímto motorem vyjde na 989.900 Kč. Už je ale rovnou s automatem.