Škoda na Měsíci? Český designér navrhl vozítko Luniaq, inspirované Enyaqem iV

Tomáš Rousek ze studia Xtend Design představil elektrický vesmírný povoz ve stylu elektrického SUV. V rámci českého vesmírného týdne byl k vidění ve virtuální realitě.

Česká stopa na jiné planetě? Existuje, zatím ve virtuální podobě. S konceptem elektrického lunárního vozidla se mohli seznámit návštěvníci festivalu Czech Space Week v největším komerčním VR prostoru Virtuplex v pražských Horních Počernicích. Za vozidlem Luniaq stojí tým Tomáše Rouska, architekta, který stojí za koncepty misí na Měsíc, Mars nebo asteroidy – podílel se také na architektuře pro Olympijské hry v Riu, šampionát FIFA v Kataru nebo zkoušky vesmírného skleníku.

Do vozítka Luniaq se vejdou až čtyři astronauti, stojí na architektuře MMSEV (Multi-Mission Space Exploration Vehicle) od NASA. Po obou stranách má vstupy, které se dají napojit na moduly měsíční základny. Vzadu se nachází další vstup, který umožňuje astronautům přímo vstoupit do vesmírných skafandrů tak, aby se do interiéru nedostal měsíční prach. Elektrický pohon čerpá energii z baterií s pevným elektrolytem. Ty je možné dobíjet skrze střešní solární panely, které se dají rozvinout. Na střeše se nachází také chladiče a antény pro komunikaci.

A kde je tedy inspirace Enyaqem? Prý v přídi. Velká okna jsou z průhledného hliníku, který je odolný proti mikrometeoritům. Ochranu před radiací pak zajišťují vrstvy polyetylenu. Řidič má dobrý výhled na terén před sebou skrze spodní přední okna, vozítku nechybí stereoskopické kamery pro skenování terénu, díky nimž je možné dálkové řízení nebo autonomní provoz.