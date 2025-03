Škoda láká na premiéru Elroqu RS. Představí se na přehlídce designu v Itálii

Nastavte si budíky na 3. duben a desátou hodinu dopolední – právě v tento čas proběhne na akci Milan Design Week 2025 v prostorech galerie Padiglione d’Arte Contemporanea premiéra nové varianty modelu Elroq. Sportovní provedení láká na typické prvky aktuální řady RS, těšit se můžeme na lesklou černou masku Tech-Deck Face, tmavé doplňky exteriéru se specifickými díly, sportovní doplňky uvnitř a také výrazný odstín zeleného laku Mamba.

Elroq RS bude ústředním prvkem expozice s názvem Škoda Be More Elroq v rámci milánského týdne designu, který bude pro veřejnost probíhat od 8. do 13. dubna. Zde se také představí nové tenisky značky Botas, oslavující 130 let tuzemské automobilky. Boty vznikaly ve spolupráci s týmem designérů Škoda Auto podle aktuálního designového jazyku Modern Solid. Na oficiální parametry modelu Elroq RS si ještě musíme počkat, ale dá se čekat, že dostane dvoumotorové uspořádání, známé například z Enyaqu RS nebo Volkswagenů ID řady GTX – to disponuje celkovými 250 kW a 679 Nm a umožňuje dosažení stokilometrové rychlosti za zhruba 5,5 sekundy.