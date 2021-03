Škoda Kushaq pro Indii ukázala interiér. Velký krystal na přístrojovce mít nebude

Pokud bychom chtěli jít na úplný začátek odhalování nové Škody určené pro indický trh, museli bychom se vrátit do ledna loňského roku. Tenkrát jsme na Autorevue vydali článek s prvními skicami konceptu Škoda Vision IN, z nějž SUV, nyní již známé pod oficiálním názvem Škoda Kushaq, vychází. Koncept si odbyl premiéru v únoru 2020 na výstavě Auto Expo v Dillí a sériový vůz měl vyrazit na silnice ještě před koncem loňského roku. Nakonec se tak ale nestalo.

Levnou Škodu Vision IN budou vegani milovat. Design šokuje, ale co technika?

Přestože se kushaq nikdy do Česka oficiálně nepodívá, automobilka tlačí i do propagace na evropském trhu. Dostala totiž na starosti veškeré aktivity koncernu Volkswagen v Indii (projekt India 2.0) a kushaq je jedním z výsledků snažení, do kterého měl Volkswagen nalít miliardu eur. Ty nebudou vynaloženy na vývoj jediného auta, ale hned čtyř – dvou škodovek a dvou volkswagenů.

Škoda Kushaq odhalena na oficiálních skicách. Design nepřekvapí, ctí předlohu

Zatímco ze sesterského modelu Taigun strhnul Volkswagen plachtu už loni v únoru, Škoda Kushaq se oficiálně ukáže až v průběhu tohoto měsíce. Bude to brzy a my u toho nebudeme chybět, než ale nastane ten správný čas, pojďte se podívat, co mohou indičtí zákazníci očekávat v interiéru.

Škoda láká na další malé SUV. Indický Kushaq nabídne vskutku slušnou výbavu

Na rozdíl od konceptu Vision IN nebude mít Škoda Kushaq uprostřed přístrojovky „zapíchnutý“ kus křišťálu, který podle vyjádření lidí ze Škodovky otevírá cestu do světa digitálních technologií. Jinak ale tvary přístrojové desky a částečně i výplní dveří odpovídají konceptu. Linie vedoucí pod volně stojícím displejem multimediálního systému kopíruje motiv masky chladiče, uvnitř má být spousta místa a samozřejmě i chytrá řešení.

Nová Škoda Fabia je luxusnější. Už jsme ji řídili, bude to největší malé auto na trhu

Stejně jako Volkswagen Taigun bude i nová Škoda Kushaq stát na modulární platformě MQB A0 IN, která má splňovat nové přísnější bezpečnostní a emisní normy platné v Indii. Škoda říká, že u nových vozů učených pro Indii je v plánu až 95% lokalizace, což znamená, že v Indii musí probíhat i vývoj. Ten má na starosti Technologické centrum v Púně.