Indická Škoda chystá velkolepou premiéru nového modelu, který bude prvním sériově vyráběným vozem na platformě MQB A0 IN. O co, jde už vlastně víme. Domácí automobilka má v Indii důležité postavení, je zodpovědná za aktivity celého koncernu Volkswagen na tamním trhu. Své postavení potvrdí novým SUV na bázi konceptu Vision IN, který měl kolega Honza možnost omrknout už v únoru minulého roku.

Škoda nyní odhaluje název a ukazuje první upoutávku. Novinka nese jméno Kushaq a půjde o crossover velikosti modelu Kamiq. Název Kushaq vychází z jazyka sanskrt, který dle indické mytologie vytvořil bůh Brahma. Tradiční jazyk náboženství, vědy a umění je jedním ze 22 úředních jazyků Indie a kushaq v něm znamená král či vládce.

Škoda tak zároveň dodržuje tradici v označování svých SUV, kdy první je prvním písmenem K a posledním Q. Škoda je s popisem vozu prozatím velmi strohá, označuje jej jako komfortní a bezpečné SUV s výrazným designem. Pokud se ale bude držet konceptu Vision IN, tak nás minimálně po stránce designu čeká hodně zajímavé auto.

Koncept Vision IN měl pod kapotou zážehovou patnáctistovku o výkonu 150 koní, která poháněla přední kola skrze sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG. Na více informací o produkčním autě si ale budeme muset ještě počkat.