Škoda konečně ukázala Octavii pro šetřílky. Připravila ji ale o velkou výhodu

Škoda se na konci minulého roku nechala slyšet, že má s pohonem na stlačený zemní plyn velké plány. Od úsporných motorizací si slibuje větší rozšíření mezi soukromými zákazníky. Po scale a kamiqu tak přišla řada i na novou octavii. Čistě na zemní plyn by měla Octavie ujet 500 kilometrů.

Pod kapotou verze G-Tec je zážehový motor 1.5 TSI o výkonu 96 kW (130 koní). Plyn se ukládá do třech nádrží v podvozku a vejde se ho do nich celkem 17,33 kilogramů. S devítilitrovou rezervní nádrží na benzín by pak kombinovaný dojezd měl být až 700 kilometrů. Přepínání mezi pohony se děje automaticky - nejdříve spotřebujete plyn a teprve poté se do hry zapojí benzin.

Udávané spotřeby činí 3,4−3,6 kg CNG/100 km při provozu na zemní plyn a 4,6 l/100 km při provozu na benzin. Pokud plyn v nádrži je, startuje vůz na benzín pouze v případě, že klesne tlak pod 11 barů, nebo pomáhá se startováním, pokud teplota venku klesne pod -10 stupňů. Vzhledově poznáte Octavii G-Tec jen podle označení na zádi a specifického vzhledu virtuálního kokpitu.

Škoda nespecifikovala, s jakou výbavou se bude motorizace spojovat. U modelů Kamiq a Scala je to výbava Style. Vzhledem k tomu, že Škoda zmínila upravené prostředí digitálního přístrojového štítu, to vypadá minimálně na výbavu Ambition, která má tento prvek ve standardu.

Tradiční nevýhodou verze G-Tec je zmenšený zavazadlový prostor. Liftback nabídne 455 a kombi 495 litrů, což je zhruba o čtvrtinu méně. Na trhu můžeme novinku očekávat na podzim. Doplňování CNG v České republice momentálně zajišťuje přes 200 stanic. Každým rokem se jich otevře dalších několik desítek.

Galerie doplněna o Škodu Octavia Active.