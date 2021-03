Škoda Kodiaq slaví pět let na trhu. Dokázala hodně, RS čeká zásadní změna

Model, který v roce 2016 odstartoval u mladoboleslavské automobilky SUV ofenzivu, je na trhu už pátým rokem. Kodiaqu dodnes automobilka prodala po celém světě přes 600.000 kusů a nelze tedy vyvrátit, že jde v nabídce o důležitý model, na jehož úspěchu bude chtít Škoda dále stavět. Dostupný je na celkem 60 trzích s výrobou kromě Česka také v Rusku, Indii a Číně.

Na časovou linii kodiaqu od prvních upoutávek a jízd s testovacími prototypy až po uvedení verze RS a stanovení diskutovaného rekordu na Severní smyčce Nürburgringu se můžete kouknout v galerii. Mezi vrcholy SUV však můžete zařadit i vítězství v české anketě Auto roku 2017, designové ocenění Red Dot nebo samotný příjezd čínské varianty Kodiaq GT na základě poptávky po SUV se splývající zádí.

Na úspěšnou cestu SUV bude chtít Škoda každopádně navázat s příchozí modernizací, o které již máme hrstku informací. Přestože je letošní rok u Škody především ve znamení nové generace fabie, která se ukáže v květnu, příjezd vylepšeného kodiaqu se očekává ještě dříve, přesněji v dubnu.

Tradiční facelift pozmění přední masku kodiaqu, žádné razantní úpravy se nicméně při pohledu na již zachycené maskované prototypy neočekávají. Klasicky by mělo SUV například grafikou LED osvětlení vpředu i vzadu a tvary mřížky chladiče zapadnout do posledního směřování designového jazyku Škody. Například po vzoru octavie či enyaqu iV.

S postupným elektrifikováním modelové řady Škody by poté dával smysl příjezd plug-in hybridní varianty kodiaqu. Dřívější spekulace uváděly elektrifikované ústrojí právě ve vrcholné Škodě Kodiaq RS, jelikož původní dvakrát přeplňovaný turbodiesel 2.0 BiTDI o výkonu 176 kW (240 koní) již z nabídky Škody a taktéž Volkswagenu na základě snižování flotilových emisí vypadl.

Kodiaq RS by tedy mohl využít plug-in hybridní ústrojí známé z modernizovaného Tiguanu či Octavie RS iV – 1.4 TSI ve spojení s elektromotorem a baterií pro výkon 180 kW (245 koní). To by ale měl hnaná pouze přední kola. Drby z automobilky navíc v poslední době zmiňují něco jiného. Dle všeho se nejsilnější Kodiaq na elektrifikaci nespolehne a dostane z Octavie RS čistě benzinový čtyřválec 2.0 TSI o stejném výkonu. Už brzy se dozvíme, jak to bude doopravdy!